Consiliul Concurenţei face controale la firme care vând echipamente medicale de ultrasonografie şi de monitorizare a pacienţilor

Consiliul Concurenţei a efectuat inspecţii inopinate la sediile Philips România SRL şi ale altor zece distribuitori sau revânzători Philips care activează pe piaţa echipamentelor medicale de ultrasonografie şi/sau piaţa dispozitivelor medicale de monitorizare a pacienţilor destinate utilizării în spitale şi clinici medicale.

Inspecţiile s-au derulat în cadrul unei investigaţii care vizează o posibilă înţelegere anticoncurenţială şi/sau practică concertată de împărţire a pieţei în cadrul procedurilor organizate de spitale şi clinici medicale pentru achiziţia respectivelor echipamente, conform unui comunicat al autorităţii de concurenţă.

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Distribuitorii/revânzătorii la care s-au efectuat inspecţii inopinate sunt: Medical Device Store SRL, Papapostolou SRL, Dacorum Grup SRL, ABB Medtec SRL, ABB Neopuls SRL, Med Tehnica SRL, Minimed Solutions SRL, Esmed Group SRL, Pharmics SRL, Almed Investments SRL.

De asemenea, investigaţia vizează şi Philips Medical Systems Nederland BV, companie cu sediul în Olanda.

„Autoritatea de concurenţă suspectează că, cel puţin începând cu anul 2020, companiile investigate îşi coordonează politicile comerciale în cadrul procedurilor de achiziţie, manipulând atribuirea contractelor pentru echipamentele medicale de ultrasonografie şi dispozitivelor medicale de monitorizare. Prin acest comportament s-ar fi urmărit eliminarea concurenţei între distribuitorii/revânzătorii Philips Medical Systems Nederland BV/Philips România SRL, precum şi între Philips România SRL şi partenerii săi distribuitori/revânzătorii săi. În acest fel, companiile nu mai concurează unele cu celelalte şi nu mai exercită presiune asupra preţurilor în cadrul procedurilor de achiziţii, iar concurenţa este restrânsă”, se menţionează în comunicatul citat.

Potrivit sursei citate, inspecţiile inopinate sunt autorizate de Curtea de Apel Bucureşti şi sunt justificate de necesitatea obţinerii tuturor informaţiilor şi documentelor necesare clarificării posibilelor practici anticoncurenţiale analizate, iar efectuarea acestora nu reprezintă o antepronunţare în ceea ce priveşte vinovăţia companiilor.

„În situaţia în care Consiliul Concurenţei va constata încălcarea regulilor de concurenţă, companiile implicate riscă amenzi de până la 10% din cifra de afaceri. Cu toate acestea, companiile care cooperează cu autoritatea de concurenţă, în cadrul programului de clemenţă, pot obţine imunitate la amendă sau reduceri substanţiale ale amenzilor”, subliniază reprezentanţii Consiliului Concurenţei.

Editor : B.P.