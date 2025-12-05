Live TV

Video Consiliul Județean Prahova: „Rafinăria Petrobrazi funcționează la capacitate maximă”

Data actualizării: Data publicării:
petrobrazi-noaptea0
Rafinăria Petrobrazi. Sursă foto: omvpetrom.com
Din articol
Criza de la Paltinu: cauza opririi centralei

Rafinăria Petrobrazi, operată de OMV Petrom şi care este conectată la sursa de apă Paltinu, unde au apărut probleme legate de turbiditate, „funcţionează în acest moment la capacitate maximă”, a transmis vineri, 5 decembrie, Consiliul Județean Prahova. 

ACTUALIZARE Documentul citat precizează că „menţinerea operaţiunilor este esenţială”, rafinăria OMV Petrom Brazi fiind cea mai mare din sud-estul Europei, cu  capacitate de rafinare care asigură aproximativ 35% din necesarul naţional de carburanţi.

„Debitul de apă necesar proceselor industriale creşte constant, iar echipele tehnice estimează că, în scurt timp, va putea fi repornită şi cea de-a doua turbină”, a transmis CJ Prahova.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

ȘTIREA INIȚIALĂ

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat vineri, 5 decembrie, repornirea centralei pe gaze de la Brazi, aflată în ultimele zile în stand-by din cauza problemelor cu alimentarea cu apă tehnologică. Prima turbină a început deja să furnizeze aproximativ 300 MW în Sistemul Energetic Național, iar autoritățile spun că riscul apariției unor probleme în alimentarea cu energie a fost depășit.

„Centrala Brazi a fost repornită. Începe să injecteze 300 de MW în sistemul energetic național și vreau să-i asigur pe toți oamenii care acum se uită la noi că România este în siguranță, avem suficientă energie pentru piața internă”, a declarat ministrul Energiei.

Reprezentanții OMV Petrom au confirmat colaborarea strânsă cu autoritățile, afirmând că reluarea producției a fost posibilă datorită intervenției rapide și coordonate. „Nu a fost simplu, au fost zile dificile, dar managementul eficient al crizei a făcut posibil acest moment”, au transmis reprezentanții companiei.

Prima turbină, cu o putere instalată de aproape 300 MW, a fost sincronizată cu SEN la ora 11:30, potrivit oficialilor prezenți la fața locului. Unitatea energetică, aflată în proprietatea OMV Petrom, va reveni la funcționarea completă pe 6 decembrie, ora 13:00, atunci când este programată să fie repornită și cea de-a doua turbină.

Criza de la Paltinu: cauza opririi centralei

Centrala Brazi a fost oprită duminică, după ce defecțiunile apărute la barajul Paltinu au dus la golirea controlată a lacului de acumulare și, ulterior, la creșterea turbidității apei în urma ploilor abundente.

Debitul scăzut și apa neconformă pentru uz industrial au făcut imposibilă funcționarea turbinei pe gaze.

Efectele au fost resimțite nu doar în sectorul energetic: peste 100.000 de oameni din Prahova și Dâmbovița au rămas fără apă potabilă, iar stația de tratare Voila a fost oprită temporar.

Pentru a acoperi deficitul de producție, autoritățile au pornit grupul 6 pe lignit de la Rovinari, asigurând continuitatea alimentării în SEN.

Ministrul Energiei a precizat că România dispune de suficiente resurse pentru a gestiona situații neprevăzute în producția de energie și că se lucrează la măsuri pentru prevenirea unor astfel de blocaje în viitor: „Suntem în siguranță, avem energie suficientă. Vom colabora în continuare cu operatorul și autoritățile locale pentru a nu mai ajunge la opriri ale centralelor pe gaz”. 

CITEȘTE ȘI: ANALIZĂ Expert: „Criza de la Paltinu e 100% eroare umană”. Greșelile care au lăsat 12 localități fără apă și au afectat centrala de la Brazi

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
isw
1
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin...
Arrow 3 Germania
2
Prima ţară din Europa care pune în funcțiune sistemul de apărare antiaeriană Arrow...
Culoarea anului 2026. Foto Pantone
3
Care este culoarea anului 2026: Ce semnificație are nuanța aleasă, conform Institutului...
tanczos barna
4
Tanczos Barna, despre criza apei din Prahova: Dorel ajunge în funcţie de conducere din ce...
BUCURESTI - GDS - PREMIU - VICTOR REBENGIUC - 1 APR 2025
5
Victor Rebengiuc: „Refuz ca numele meu să fie acordat unei străzi”. Motivul invocat de...
OUT! Pleacă din România, după ce a câștigat o avere: 3.800 de lei pentru fiecare minut!
Digi Sport
OUT! Pleacă din România, după ce a câștigat o avere: 3.800 de lei pentru fiecare minut!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
nicușor dan
Nicușor Dan, despre criza apei potabile din Prahova: „Vinovații trebuie să plătească”. Ce spune despre o demisie a ministrului Mediului
petrobrazi-noaptea0
Rafinăria Petrobrazi a fost conectată la sistemul propriu de alimentare cu apă al Apa Nova Ploieşti
brazi
Ministerul Energiei a aflat după două zile că sunt probleme cu furnizarea apei în Prahova. „ Problema vine de la Ministerul Mediului”
brazi
Secretar de stat: Energia produsă de centrala de la Brazi va fi suplimentată din alte surse. Se porneşte centrala de la Paroşeni
brazi
Ministerul Energiei, după oprirea centralei de la Brazi: „Sistemul Energetic Național poate acoperi integral consumul”
Recomandările redacţiei
lac paltinu
Criza de la Paltinu. Bolojan, despre reluarea alimentării cu apă: Va...
Cod galben de vânt puternic la munte și temperaturi record de 18 grade în sud-estul țării. Cum va fi vremea în weekend
Efectele activității ciclonilor din trei mări asupra României: Vremea...
nicușor dan
Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat Legea „Nordis”. Ce modificări...
BUCURESTI - ALEGERI LOCALE 2025 - GIGI NETOIU - DEPUNERE CANDIDA
Alegeri București 2025. CNSAS: Gigi Nețoiu a fost cadru al...
Ultimele știri
Premieră în România. Primul RMN mobil funcționează la Iași: investigații imagistice direct în sala de operație și în terapie intensivă
Bolojan ia în calcul o evaluare a miniştrilor: „Probabil că la începutul anului viitor se poate face un prim bilanţ”
Talibanii l-au obligat pe un băiat de 13 ani să-l execute public pe ucigaşul familiei sale
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mireasă supărată după ce proaspăta cumnată a furat toată atenția la nuntă. Ce a spus tuturor invitaților...
Cancan
Rodica Stănoiu, înmormântare stranie, fără preot. S-au cântat colinde în loc de veșnica pomenire.
Fanatik.ro
Instituția acuzată că a lăsat 100.000 de oameni fără apă, obligată să plătească daune uriașe unui director...
editiadedimineata.ro
„Efectul Batman”: prezența unui supererou în metrou crește numărul celor care ajută un străin
Fanatik.ro
Gheorghe Tadici răspunde acuzelor fără precedent: „Nu pot să iau în seamă toţi anonimii! Pentru prima dată în...
Adevărul
Kadîrov amplifică amenințările venite de la Kremlin: „Așteptăm ordinul”. Liderul cecen promite o „foarte...
Playtech
Cum votezi în București cu noul buletin electronic fără adresă de domiciliu. Precizările autorităților
Digi FM
Fiica secretă a lui Vladimir Putin, confruntată pe străzile din Paris de un jurnalist ucrainean: „Îmi pare...
Digi Sport
"Inacceptabil!" Ucraina a anunțat decizia luată în privința tinerei care a trecut de partea Rusiei
Pro FM
Kelly Osbourne a izbucnit în plâns în primul interviu TV după moartea lui Ozzy: "N-am simțit niciodată ceva...
Film Now
Kim Cattrall și Russell Thomas s-au căsătorit în Londra. Și-au dorit o ceremonie discretă și au avut doar 12...
Adevarul
Scandal uriaș în familia Regelui Cioabă: fiul minor s-a logodit cu o fată de 14 ani. A cumpărat-o cu zece...
Newsweek
În ce localități s-a dat deja bonusul de 400 lei la pensie? Când iau ceilalți? Care pensionari nu primesc bani
Digi FM
Halle Berry surprinde cu o rară declarație politică: "Nu ar trebui să fie următorul nostru președinte, zic și...
Digi World
Beneficiile murăturilor pentru sănătate și când e bine să le eviți. Varza murată, castraveții și gogonelele...
Digi Animal World
Momentul când un pui de focă dă buzna într-un pub din Noua Zeelandă. Angajații au crezut inițial că e un câine
Film Now
A fost făcută publică înregistrarea apelului la Urgențe în cazul Tara Reid. Apelantul, disperat: „Nu poate...
UTV
De ce este Theo Rose atât de slabă. Artista explică motivul din spatele siluetei și spune cu ce se confruntă