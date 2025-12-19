Live TV

Video Constanța. O mașină plină cu migranți s-a izbit de un cap de pod în timp ce încerca să fugă de poliție

Un accident teribil s-a petrecut în această dimineață pe un drum din județul Constanța, informează Digi24. Șase oameni au fost grav răniți după ce mașina în care se aflau s-a izbit de un cap de pod. Potrivit unor surse, aceștia erau migranți care în acel moment încercau să fugă de poliție.

Accident s-a produs în jurul orei 7:15 în județul Constanța, în apropiere de localitate Deleni.

Martorii povestesc că o mașină cu numere de Bulgaria a intrat într-un cap de pod. În acea mașină se aflau șase persoane. La fața locului au venit mai multe echipaje, atât de la SMURD, cât și de la Ambulanță.

Cei șase sunt răniți grav, iar două dintre aceste persoane sunt inconștiente și au fost intubate.

Toți cei șase bărbați au fost transportați la Spitalul Județean de Urgență Constanța, în stare gravă.

Martorii povestesc că în acea mașină cu numere de Bulgaria se aflau patru persoane din Georgia, iar două persoane nu aveau acte. Acum, la fața locului au ajuns și polițiștii de la Rutieră, care trebuie să stabilească în ce condiții s-a produs acest accident.

Conform unor declarații ale martorilor, acea mașină era o urmărită de o altă autospecială a Poliției de Frontieră.

Se pare că șoferul georgian nu a oprit la semnalele polițiștilor de frontieră și apoi a fugit.

