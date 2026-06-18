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Constanţa. Un element de beton aşezat pe calea ferată a fost lovit de un tren. „A existat riscul deraierii”

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Un element din beton utilizat în infrastructura feroviară a fost aşezat de persoane necunoscute pe calea ferată, în Gara Constanţa, fiind lovit joi de un tren care circula dinspre Mangalia, au informat reprezentanţii CFR Infrastructură Constanţa.

Conform sursei citate, incidentul feroviar se putea solda cu urmări deosebit de grave, inclusiv cu deraierea unui tren.

„Persoane necunoscute au comis un act de vandalism, după ce au scos o marcă de siguranţă - un element din beton utilizat în infrastructura feroviară - şi au aşezat-o pe calea ferată. Pericolul a fost observat în jurul orei 08:00, moment în care a fost sesizată Poliţia Transporturi Feroviare”, au transmis reprezentanţii CFR Infrastructură Constanţa.

Din cercetările efectuate la faţa locului a reieşit că marca de siguranţă a fost amplasată intenţionat pe calea ferată şi a fost lovită de un tren care circula dinspre Mangalia.

„Deşi circulaţia feroviară nu a fost afectată, incidentul putea avea consecinţe grave, inclusiv producerea unei deraieri”, potrivit sursei menţionate.

Poliţiştii continuă cercetările pentru identificarea persoanelor responsabile şi stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

Editor : Sebastian Eduard

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