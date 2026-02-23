Live TV

Constantin Toma: „Jucăm alba-neagra de şase luni. Bolojan îşi face treaba. L-aş întreba pe Ciolacu - Ai făcut sau nu 9,3% deficit? ”

BUZAU - ALEGERI 2024 - PSD - SARBATORESTE ROMANESTE - 8 MAI 2024
Marcel Ciolacu, alături de primarul PSD al Buzăului, Constantin Toma. Foto: Inquam Photos/George Călin

PSD ar trebui să nu mai bage băţul prin gard, pentru că pierde alegători, care pleacă la AUR, a declarat primarul social-democrat al Buzăului, Constantin Toma.

El a cerut propriului partid să nu mai blocheze reformele propuse de premierul Ilie Bolojan. Edilul consideră că fostul premier Marcel Ciolacu greşeşte atunci când îl critică pe actualul şef al Guvernului. „Eu l-aş întreba pe Marcel Ciolacu atât: ai făcut sau n-ai făcut 9,3% deficit? Asta este realitatea (...), s-a aruncat cu banii şi la câini”, a afirmat edilul la RFI.

Constantin Toma spune că reducerea cu 10% a cheltuielilor în administraţia publică este insuficientă.

„Mi se pare puţin. 10% din tăierile care se fac la nivelul bugetar, la nivel central şi local, este puţin, faţă de cât are nevoie România acum. Aţi văzut că doar s-a dat un prim semnal, s-a redus povestea aia cu magistraţii, cu justiţia, cu creşterea vârstei de pensionare şi reducerea pensiei şi deja am scăzut cu şase puncte procentuale dobânda la care ne împrumutăm. Deci trebuie să arătăm din ce în ce mai bine în faţa Comisiei Europene, în faţa băncilor care ne împrumută”, afirmă Toma, conform RFI.

Primarul Buzăului a comentat opoziţia PSD faţă de reformele propuse de premierul Ilie Bolojan.

„Din păcate, de vreo şase luni de zile, jucăm alba-neagra cu reducerile astea din zona bugetară. Trebuiau făcute de la început, de pe vară şi am fi avut un deficit deja mai mic în momentul ăsta. A început pe zona bugetului local cu reduceri, PSD a pus condiţia: domnule, să se facă şi în zona centrală simultan. Acum, dacă s-a rezolvat şi în zona centrală, domnule, veniţi şi cu pachetul social, 1.000 de lei pentru fiecare pensionar. De acord, este extraordinar, oamenii ăştia au nevoie, dar eu dacă aş fi în locul domnului Ilie Bolojan, aş pune următoarea condiţie: da, fraţilor, de acord cu tot ce vreţi voi, spuneţi cât mai creştem această reducere de 10%. 11%? 12%? 15%? Şi băgăm acolo tot ce vreţi voi, pentru că nu mai ai de unde lua bani”. consideră Toma.

Citește și

Marcel Ciolacu: Cel mai bine pentru România este, dacă se rupe această coaliţie, să mergem către alegeri anticipate

Constantin Toma l-a criticat și pe fostul lider PSD şi fost premier Marcel Ciolacu, în prezent preşedintele CJ Buzău, pentru atacurile publice la adresa premierului Ilier Bolojan pe care-l acuză de „tupeu maxim” şi de cosmetizarea „fără jenă” a datelor bugetare. Ciolacu l-a numit ironic pe Bolojan „eroul salvator”.

Constantin Toma a atras atenţia colegului său de partid că greşeşte.

„Părerea mea e că greşeşte. Eu l-aş întreba pe Marcel Ciolacu atât: ai făcut sau n-ai făcut 9,3% deficit? Asta este realitatea, 30 de miliarde de euro, s-a aruncat cu banii şi la câini. Atunci haideţi să stăm liniştiţi, haideţi să nu mai creem această tensiune, pentru că pericolul cel mai mare pentru această ţară în acest moment este instabilitatea politică. Deci dacă nu ne liniştim şi domnul Grindeanu şi domnul Ciolacu şi cei care mai bagă băţul prin gard aşa, o să avem probleme. Haideţi să stăm liniştiţi, să nu-l mai atacăm atât pe Ilie Bolojan, deocamdată îşi face treaba şi are deja primele rezultate bune şi e bine pentru toată lumea, pentru această ţară”, declară edilul.

În opinia sa, „PSD prin această atitudine, pierde în continuare mulţi aderenţi, care probabil se duc la AUR”, pentru că „oamenii nu sunt proşti”.

„Faptul că joci aşa şi, cum zic eu, cum se zice pe la noi pe la ţară pe aici, cu fundul în două luntri, oamenii observă treaba asta şi nu cred că ne ajută această atitudine de a fi peste tot şi nicăieri şi de fapt ţara nu progresează, ţara merge mai jos, cu tot cu PSD”, a conchis Constanin Toma.

 

