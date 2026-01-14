Constructorii centurii ocolitoare Buşteni - Azuga semnalează „posibile riscuri de instabilitate” a terenului adiacent căii ferate

Constructorii care lucrează la realizarea unei centuri ocolitoare în zona staţiunilor Buşteni şi Azuga de pe Valea Prahovei au semnalat „posibile riscuri de instabilitate în zona taluzului adiacent căii ferate, pe Magistrala Bucureşti – Braşov”. Posibilele probleme, care nu au fost menţionate în etapa de proiectare a drumului, au fost observate după e vegetaţia din zonă a fost defrişată.

Consiliul Judeţean Prahova anunţă că miercuri, 14 ianuarie, instituţia a organizat „o verificare în teren şi o şedinţă tehnică de analiză” privind lucrările la obiectivul „Acces rutier complementar – descărcare A3 Buşteni – Azuga”, în zona viaductului cuprinsă între kilometrul 5+920 şi kilometrul 6+060 de metri, relatează News.ro.

„Demersul a fost iniţiat ca urmare a unei sesizări formulate de constructor în luna decembrie 2025, care a semnalat posibile riscuri de instabilitate în zona taluzului adiacent căii ferate, pe Magistrala Bucureşti – Braşov. În urma defrişărilor recente, au devenit vizibile elemente de infrastructură feroviară care nu puteau fi evaluate anterior din cauza vegetaţiei dense existente în amplasament. Analiza efectuată la faţa locului a indicat faptul că amplasamentul actual al viaductului poate influenţa zidurile de sprijin şi fundaţiile de la baza taluzului căii ferate, aspect care nu a fost identificat în etapa de proiectare, din cauza condiţiilor existente în teren la acel moment”, se arată într-un comunicat dat publicităţii de Consiliul Judeţean Prahova, în urma şedinţei realizate pe teren, la are au participat reprezentanţi ai mai multor instituţii, dar şi ai constructorului, ai CFR şi ai CNAIR.

Documentul citat precizează că, „pentru a preveni orice risc asupra siguranţei infrastructurii rutiere şi feroviare”, Consiliul Judeţean Prahova solicită realizarea unei expertize tehnice de specialitate, care va analiza în detaliu situaţia din zonă şi va stabili soluţia optimă de continuare a lucrărilor.

„În funcţie de concluziile expertizei, vor fi propuse, dacă este necesar, măsuri de protecţie, lucrări suplimentare sau ajustări ale soluţiei tehnice, inclusiv corecţii de traseu”, mai transmit oficialii CJ Prahova, menţionând că proiectul de realizare a centurii ocolitoare Buşteni – Azuga nu este în pericol, iar verificările şi deciziile luate în această etapă au „un caracter preventiv, pentru ca investiţia să fie dusă la capăt în condiţii de siguranţă şi rigoare tehnică”.

