Live TV

Consultant fiscal: Creşterea TVA în 2026, la 24%, nu doar că nu e imposibilă, e chiar probabilă

Data actualizării: Data publicării:
Alexandra Smedoiu
Foto Digi24
Din articol
Inflația, mare și anul viitor Riscul de retrogradare rămâne

Majorarea TVA în 2026 este probabilă, caz în care cota ar putea urca la 22% ori 23% sau, într-un scenariu pesimist, ne-am putea întoarce la cota de 24%, susţine consultantul fiscal Alexandra Smedoiu, vicepreşedintele Asociaţiei CFA România.

„Dacă ne uităm la zona de cheltuieli, unde nici nu vom vedea reduceri consistente anul acesta, e destul de clar că deficitul bugetat va rămâne extrem de crescut, ceea ce ne duce la concluzia că nu sunt ultimele majorări de taxe pe care le vom vedea şi cel mai probabil ar mai urma să fie anunţate şi altele în decembrie, probabil cu aplicabilitate din ianuarie 2026. Care sunt elementele pe care le vedem posibile în această zonă? (...) deja am avut o serie de creşteri pe zona de taxare a capitalului. Totuşi ne concentrăm în continuare pe zona de taxe indirecte, pentru că de acolo statul va colecta cel mai repede şi cel mai bine. Deci am spune că nu ar fi exclus să mai vedem o creştere la TVA. Cota de TVA de 21% ne pune fix la media UE, dar sunt şi ţări care au 24%. Am avut şi noi cota aceasta, deci încă o creştere la TVA, aş spune nu doar că nu e imposibilă, ci aş spune chiar că este probabilă. Dacă va fi, undeva în orizontul acesta, între 21, poate 22, 23 sau, într-un scenariu mai pesimist, să ne întoarcem la cota aceasta de 24%. Vom mai vedea, de asemenea, creşteri pe accize, unde există o parte de calendar european, de unde vor mai veni nişte creşteri, dar potenţial şi alte creşteri”, a spus Alexandra Smedoiu, la conferinţa de prezentare a raportului "FY2026 Macroeconomic Outlook", informează Agerpres.

Inflația, mare și anul viitor

Ea a afirmat că majorarea taxelor indirecte reprezintă pentru stat cea mai rapidă metodă de a colecta mai mulţi bani, dar efectele se văd în inflaţie. Aceste este unul din motivele pentru care inflaţia va rămâne mare şi anul viitor.

„De asemenea, mai avem o reformă anunţată la partea de impozite pe proprietate, avem o zonă de creştere la persoane fizice potenţial din 2026 şi mult temutul impozit progresiv. Din punctul nostru de vedere, rămâne o temă deschisă, probabil însă pentru anul 2027 sau 2028. Depinde bineînţeles şi ce se va întâmpla din punct de vedere politic în următoarele 12 luni. Impozitare mai mare înseamnă reducerea disponibilităţii de a investi de către firme şi puterea redusă de cumpărare a populaţiei, care se va vedea în continuare în consum. Chiar dacă vom mai vedea la anul creştere pe salariul minim, din punctul nostru de vedere, acest lucru nu va avea un efect real major în economie, deoarece există în continuare practica aceasta de a plăti venituri suplimentare, care oricum suplimentează venitul acesta minim. Deci impactul va fi doar că statul va colecta mai multe impozite pe salarii şi acestea le va colecta de la firme. Deci din nou un impact în bugetele de investiţii ale firmelor”, a spus Alexandra Smedoiu.

Riscul de retrogradare rămâne

La rândul său, Adrian Codirlaşu, preşedintele CFA România, a afirmat că România a scăpat de retrogradare anul acesta, dar riscul rămâne şi anul viitor.

„Fiecare acord de rating spune că România are cele mai mari deficite gemene, bugetare şi de cont curent, dintre ţările cu rating investment grade. Dar ce ne ţine în categoria respectivă de rating este apartenenţa la UE, faptul că avem acces la fondurile europene şi faptul ca nu ne va lăsa Comisia Europeană să deraiem. Asta e de discutat. Dar, tocmai pentru că avem aceste deficite ridicate rămâne riscul de downgrade şi eu cred că vom mai vorbi de el în următorii trei ani. Dacă facem ce trebuie, mă rog, noi ştim ce trebuia să facem ca să nu fim downgradaţi, rămânem aici, dar dacă deraiem în continuare cu deficitul bugetar, da, riscul este să fim downgradaţi, şi mă rog, foarte legat de riscul politic”, a declarat Adrian Codirlaşu.

Asociaţia CFA România a prezentat marţi, în cadrul unei conferinţe de presă, raportul "FY2026 Macroeconomic Outlook", document ajuns la cea de-a doua ediţie.

Editor : S.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
UK Hosts President Trump And First Lady Melania Trump For State Visit - Day Three
1
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește...
Cabinet meeting of the Federal Government
2
Friedrich Merz dezvăluie cine se află în spatele incursiunilor dronelor și care era...
Angela Merkel ține un discurs la Bruxelles
3
Angela Merkel acuză Polonia și statele baltice pentru începerea războiului din Ucraina
Screenshot 2025-10-03 001520
4
„Sunt un lord al războiului”. Cum a reușit un antreprenor din Silicon Valley să atragă...
o persoana regleaza caldura din calorifer
5
Începe furnizarea căldurii în București. Anunțul Termoenergetica despre zonele unde pot...
Gică Hagi a dat lovitura: contract pe 10 ani!
Digi Sport
Gică Hagi a dat lovitura: contract pe 10 ani!
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
sala de clasa goala, scoala
Toate școlile din București vor fi închise miercuri. Stelian...
ilie bolojan
Bolojan iese la atac: A cerut PNL să nu voteze proiectele PSD care...
Dmitri Medvedev (stânga). Donald Trump (dreapta)
Medvedev, ironic la adresa lui Trump după declarațiile despre...
mihai fifor
Fifor, după ce Bolojan le-a cerut aleșilor PNL să nu voteze unele...
Ultimele știri
Avertisment de la Copenhaga: Donald Trump nu a renunțat la Groenlanda
O politiciană din Germania, abia aleasă primar, a fost înjunghiată în fața casei sale și este în stare gravă
O clădire s-a prăbușit în centrul Madridului, la doar câțiva pași de Teatrul Regal
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
bolojan-consultari-guvern
Băsescu, despre pachetul fiscal: Exclud TVA de 24% și nu aprob reducerile de personal. Trebuie să se vadă că politicienii se sacrifică
cristian paun in fata ta
Cristian Păun avertizează că dobânzile la credite nu vor scădea „cât timp nu scade inflația”. România, „în criză de finanțare”
taxe
Ilie Bolojan spune că Guvernul nu are nicio intenție de a majora alte taxe în anul 2026: „Nu există astfel de calcule”
turisti la receptia unui hotel
Majorarea TVA-ului la 21%, din 2026, ar crea haos în turismul românesc. Reacția patronilor: „Groaznic. Vom munci degeaba”
taxe TVA
Ilie Bolojan: Vom vedea în următoarele luni care sunt efectele creșterii TVA și accizelor
Partenerii noștri
Pe Roz
Nicole Kidman, apariție spectaculoasă după despărțirea de Keith Urban. Cu fiicele de mână, un look nou și o...
Cancan
Cauza oficială a morții lui Felix Baumgartner, publicată la 3 luni de la tragedie. Ce s-a întâmplat în aer cu...
Fanatik.ro
Rapoarte MApN: Câte avioanele ucrainene au intrat ilegal în România de la începerea războiului. Reacția...
editiadedimineata.ro
Filmele premiate la Cannes vor fi prezente la Les Films de Cannes à Bucarest
Fanatik.ro
Detalii incendiare din scandalul dintre Zeljko Kopic și jucătorii români: „La Dinamo se mai răsuflau lucruri...
Adevărul
eMag, acuzat de clienți că vinde produse contrafăcute și blochează recenziile negative
Playtech
Cât de puternic va fi ciclonul care lovește România: Șefa ANM: “O situație de excepție” Cantități de apă...
Digi FM
S-a aflat adevărul despre moartea lui Felix Baumgartner. Defecțiune tehnică sau eroare umană?
Digi Sport
Marea campioană ajunsese alcoolică, dar nu mai bea de doi ani. Acum divorțează și e nevoită să-și vândă casa
Pro FM
Fiica cea mare a lui Ozzy Osbourne, despre ultimii ani din viața artistului: „Durerea era de nesuportat, nu...
Film Now
J.Lo și Ben Affleck, reuniune surpriză pe covorul roșu. Priviri tandre și laude reciproce: "Jennifer, ești...
Adevarul
De la bișniță la business. Șocul comerțului liber după ’90: „Românii nu înțelegeau libertatea prețurilor”
Newsweek
Pensia intră pe card vineri sau luni? Care pensionari primesc și 50 de lei în plus în octombrie?
Digi FM
Prințul William s-a emoționat în timp ce vorbea despre bunicii lui, regina Elisabeta și prințul Philip...
Digi World
Cel mai bătrân bărbat din lume a împlinit 113 ani. Care sunt secretele longevității sale
Digi Animal World
Gestul inedit făcut de o femeie care a descoperit că o cățelușă din vecini o vizitează în fiecare zi: „Sunt...
Film Now
Denise Richards, în lacrimi în fața judecătorului, în procesul cu fostul soț: "Era să mă omoare de atâtea...
UTV
Dorian Popa s-a căsătorit cu Andreea în Maldive. Mama artistului confirmă: „A fost o surpriză totală pentru...