Avocații din România declară război Inteligenței Artificiale. Un proiect de lege depus de avocați aleși în Parlament de la aproape toate partidele cere reguli stricte privind consultanța juridică online. Altfel spus, aceștia vor ca platformele precum Chat GPT să nu mai poată oferi consultanță juridică.

Potrivit inițiatorilor proiectului, dacă întrebăm Inteligența Artificială ce prevede legea într-o anumită situație, rămânem în zona informării generale. Dacă introducem, însă, detaliile problemei și primim o recomandare personalizată, ar fi deja consultanță. Pentru avocați, asta înseamnă mai puțini clienți.

„În momentul în care ceri o informație trebuie să îți asumi și rezultatul, și consecințele pe care acest rezultat le produce. Atât timp cât nu apelezi la un specialist, nu poți avea ulterior pretenția sau nu poți trage la răspundere, până la urmă, pe cel care ți-a oferit această consultanță”, spune vicepreședintele Uniunii Naționale a Barourilor din România, Sergiu Stănilă.

Proiectul de lege depus în Parlament, cu semnături de la PSD, PNL, USR și AUR, vrea să interzică obținerea de sfaturi juridice de la Inteligența Artificială. Avocații nu au nimic împotrivă.

„Reglementează în materia redactării actelor juridice și a contractelor, reglementează în materia secretului profesional, reglementează în materia puterilor pe care legea trebuie să le ofere împuternicirii avocațiale”, mai spune Sergiu Stănilă.

Studenții la Drept, care profită de ajutorul AI, spun informațiile primite pe această cale trebuie oricum verificate.

„Mă ajutam destul de mult la proiecte sau la diferite chestii care erau pentru facultate. A mai avut anumite greșeli și a trebuit să mă informez de mai multe ori ca să fiu sigur”, mărturisește Tiberiu, student la Facultatea de Drept.

„Câteodată spune lucruri care nu sunt adevărate, adică nu poți să ai încredere totală în el”, e de părere o tânără.

„Nu ar fi bine să fie folosită inteligența artificială, deoarece poate să dea un sfat greșit sau să interpreteze o lege greșit”, completează un tânăr.

Proiectul a fost depus la Senat săptămâna trecută, pe 14 octombrie. Are nevoie de avize, dezbatere și vot în Parlament. Dacă va fi adoptat, trebuie promulgat și publicat în Monitorul Oficial înainte de a intra în vigoare.

reporter: Mihai Vălușescu

operator: Mihai Pop

Editor : Izabela Zaharia