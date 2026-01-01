Live TV

Consumul apei în localităţi din judeţul Prahova a fost interzis. Substanțe periculoase descoperite de DSP la analiza probelor

Data publicării:
apa la chiuveta shutterstock
Consumul apei în localităţi din judeţul Prahova a fost interzis. Foto: Shutterstock

Furnizorul de apă Hidro Prahova anunţă că există interdicţie privind consumul apei furnizate în sistem centralizat în localitatea prahoveană Măneşti, după ce analizele realizate pe probe din apă au relevat concentraţi ridicate de arsen. Interdicţii privind consumul apei sunt impuse şi în comuna Albeşti-Paleologu, unde analizele au arătat prezenţa fierului şi a amoniului.

Compania de apă Hidro Prahova anunţă, joi, că în urma notificărilor primite de la Direcţia de Sănătate Publică Prahova (DSP Prahova), în localitatea Măneşti a fost instituită interdicţia de consum al apei distribuite, ”ca urmare a depăşirii valorilor admise ale unor parametri chimici în probele analizate”, fiind vorba despre arsen.

„Ca urmare a constatării neconformităţilor, DSP Prahova a dispus interzicerea consumului apei furnizate de Hidro Prahova S.A. în localitatea Măneşti, până la remedierea completă a situaţiei. Apa distribuită în Măneşti nu poate fi folosită pentru băut sau pentru gătit. Arsenul nu poate fi eliminat prin fierberea apei”, arată Hidro Prahova, potrivit News.ro.

Şi în comuna Albeşti-Paleologu din judeţul Prahova analizele realizate în cadrul operaţiunilor de monitorizare a calităţii apei potabile au arătat depăşiri ale parametrilor indicatori Amoniu (NH4+) şi Fier (Fe), în reţeaua de distribuţie, pentru apa furnizată din sursele Albeşti şi Cioceni.

„Aceste depăşiri sunt de natură telurică (legate de compoziţia naturală a solului şi a apei subterane) şi nu reprezintă rezultatul unei poluări recente, de tip accidental sau punctual. Efecte posibile: din cauza indicatorului Fier, apa poate prezenta colorare brun-roşiatică, fără a implica un risc pentru sănătate. Hidro Prahova S.A. a dispus măsuri de remediere şi monitorizare suplimentară a calităţii apei, în conformitate cu instrucţiunile DSP Prahova”, precizează compania de apă. 

Potrivit datelor publicate în prima zi a anului pe site-ul companiei, în comuna Balta Doamnei, în zona Cişmea Peco din satul Lacul Turcului s-au constatat cantităţi de nitriţi în apă, fiind instituită interdicţia utilizării apei pentru băut, gătit, prepararea formulelor de lapte pentru bebeluşi şi a ceaiurilor. Interdicţia se aplică în mod special copiilor cu vârsta de până la 3 ani, femeilor care alăptează şi vârstnicilor.

„Apa poate fi utilizată pentru spălare, evacuarea apelor uzate fecaloid-menajere sau alte activităţi ce nu presupun contactul direct cu alimentele”, anunţă Hidro Prahova, precizând că în sprijinul consumatorilor afectaţi, compania va asigura distribuirea de apă potabilă pentru băut şi gătit prin amplasarea de containere în zonele afectate.

Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...