Continuă căutările pentru tânărul britanic dispărut în munți. El plecase acum mai bine de o săptămână spre „Castelul lui Dracula”

Data publicării:
Cautare britanic
Căutprile au intrat într-a opta zi. Foto : Salvamont Brașov
Se desfășoară, în continuare, căutări pentru un tânăr britanic de 18 ani dispărut de mai bine de o săptămână, după ce a plecat într-o drumeție în munții din România.

George Smyth, student la Universitatea din Bristol, originar din Shropshire, este dispărut din 23 noiembrie în Munții Bucegi, în ciuda căutărilor zilnice, a declarat Serviciul de Salvare Montană Brașov, informează BBC. Și The Independent dedică un articol de presă dispariției tânărului. 

Se crede că a plecat din Poiana Brașov în direcția Branului, locul unde se află „castelul contelui Dracula”, scrie BBC. Smyth ar fi ajuns până la Țigănești (nr între Cascada Moara Dracului și Cabana Mălăiești), unde a cerut ajutor prin numărul de urgență 112.

Operațiunile de căutare ale Salvamont continuă, la un moment dat salvatorii reușind să recupereze rucsacul tânărului.

Clubul de rugby al lui George Smyth din Newport, Shropshire, a declarat că acesta a crescut în secția de juniori a clubului, „este un membru foarte iubit al clubului nostru” și că gândurile sale sunt alături de el, de familie și de prieteni.

La sfârșitul săptămânii, clubul a declarat că toți membrii săi sunt „profund îngrijorați să afle că George Smyth a fost dat dispărut în timp ce făcea drumeții în Munții Bucegi din România”.

Informații relevante

Vineri, serviciul de salvare montană a declarat că acesta era dispărut din munți de duminică seara, dar nu a fost găsit în ciuda „eforturilor susținute”.

Serviciul a declarat că familia i-a cerut să distribuie fotografia acestuia și a rugat pe oricine l-a văzut sau are „informații relevante să contacteze urgent” serviciul sau să se prezinte la cea mai apropiată secție de poliție.

