Contrabandă cu motorină prin facilități din Portul Constanța: 37 de percheziții în nouă județe și 11 firme sub lupa DIICOT

Data publicării:
portul constanta
Portul Constanța. Foto: Shutterstock

Procurorii DIICOT împreună cu poliștii de la Direcția de Combatere a Criminalității Organizate fac, joi dimineață, 37 de percheziții la sediile unor firme, inclusiv în Portul Constanța, și la domiciliile unor persoane din București și din județele Ilfov, Constanța, Prahova, Buzău, Bacău, Galați, Cluj și Bihor. Ancheta vizează suspiciuni de constituire a unui grup infracțional organizat, contrabandă și evaziune fiscală.

„Din probatoriul administrat până în prezent, au rezultat suspiciuni cu privire la faptul că, începând cu anul 2022, ar fi fost constituit în jurul a două companii de export (înmatriculate în țări din Europa), o grupare infracțională organizată, care ar acționa și în prezent, și care ar fi operaționalizat un mecanism sofisticat de contrabandă transfrontalieră cu produse petroliere, folosind la autoritatea vamală documente falsificate sau inexacte cu privire la cantitățile de produse importate, precum și infrastructura și facilitățile unui terminal petrolier deținut de o companie cu capital majoritar de stat”, arată comunicatul de presă al DIICOT.

Anchetatorii mai spun că ar exista indicii că produsele petroliere ar fi tranzitat un terminal petrolier deținut de o companie cu capital majoritar de stat, ceea ce ar fi permis pierderea trasabilității unor cantități importante de carburant.

Schema ilegală ar fi generat profituri mari unor societăți intermediare cu infrastructură redusă, afectând concurența cu marii operatori din domeniu și provocând prejudicii bugetului de stat. Anchetatorii susțin că evaziunea s-ar fi realizat prin neînregistrarea în contabilitate a veniturilor obținute și prin operațiuni fictive concepute pentru a evita plata taxelor.

DIICOT verifică activitatea a 11 companii care au importat motorină în perioada 2022–2025, utilizând coduri de acciză de tip „fără depozitare”, aspect ce ar fi facilitat dispariția unor volume semnificative de carburant.

Acțiunea este desfășurată cu sprijinul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei „Vlad Țepeș”, potrivit sursei citate.

Procurorii subliniază că actuala etapă a anchetei nu reprezintă formularea unor acuzații împotriva persoanelor vizate, ci doar strângerea probelor necesare pentru a stabili situația de fapt și a lua o decizie temeinică în cauză.

