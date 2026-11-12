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Video Contrabandă cu petrol rusesc prin Portul Constanța, anchetată de DIICOT. 66.000 de tone ar fi fost aduse în România cu acte false

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Portul Constanţa. Foto: Inquam Photos / Daniel Stoenciu
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Aproximativ 66.000 de tone de petrol rusesc ar fi fost introduse în România prin Portul Constanța, folosind documente false, într-o schemă de contrabandă și fraudă fiscală cu un prejudiciu estimat la aproape 80 de milioane de lei, potrivit informațiilor Digi24. Procurorii DIICOT au efectuat 46 de percheziții în mai multe județe, într-un dosar în care sunt vizate persoane din conducerea companiei de stat Oil Terminal, funcționari vamali și angajați ai structurilor antifraudă. Printre cei audiați se numără și Gabriel Daraban, fost director comercial al Oil Terminal.

Potrivit anchetatorilor, gruparea infracțională ar fi fost constituită în 2023 și ar fi pus la punct un mecanism complex pentru introducerea petrolului rusesc în România și evitarea plății taxelor și impozitelor aferente comerțului cu benzină și motorină. În presupusa schemă ar fi fost implicate două firme din Malta și Elveția, fiind folosite facturi fictive și alte operațiuni comerciale pentru eludarea obligațiilor fiscale.

În cadrul anchetei au fost efectuate 46 de percheziții în București, Constanța, Prahova și alte județe, fiind ridicate probe relevante pentru dosar. Mai multe persoane au fost aduse la audieri la DIICOT, printre acestea numărându-se și Gabriel Daraban, fost director comercial al Oil Terminal, suspectat, potrivit surselor Digi24, că ar fi făcut parte din gruparea infracțională.

Potrivit acelorași surse, Daraban și-ar fi dat demisia cu o zi înaintea perchezițiilor. Compania a confirmat încetarea activității sale, fără a preciza oficial că aceasta s-a produs prin demisie. Oil Terminal a transmis că a pus la dispoziția anchetatorilor documente din anul 2025 și a precizat că nu au avut loc percheziții la sediul societății, care nu are calitate procesuală în dosar.

În anchetă ar fi vizată și o fostă directoare a Vămii Constanța, alături de mai mulți angajați ai structurilor antifraudă, potrivit surselor Digi24. Dosarul vizează mai multe presupuse infracțiuni legate de comerțul cu produse petroliere, inclusiv contrabandă și fraudă fiscală.

Întrebat, la briefingul de după ședința de Guvern, dacă instituțiile statului au efectuat controale în perioada vizată de anchetă, purtătorul de cuvânt al Executivului, Dan Cărbunaru, a declarat că nu poate comenta o procedură judiciară în curs. Acesta a precizat că actualul Guvern și-a preluat atribuțiile în urmă cu trei săptămâni, dar că vor fi solicitate informații Ministerului Finanțelor și ANAF privind activitatea anterioară a instituțiilor de control.

„Ce pot să vă asigur este că vom transmite, după verificările la nivelul instituțiilor la care faceți referire, cu exactitate dacă au fost controale în acea perioadă, cu ce rezultate s-au terminat și cu ce tipuri de sancțiuni”, a declarat Dan Cărbunaru.

Editor : M.I.

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