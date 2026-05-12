Semnarea contractului pentru lucrările de execuţie de la Spitalul Regional de Urgenţă Cluj a avut loc, marţi, la Palatul Victoria, la eveniment fiind prezenţi, printre alţii, premierul interimar Ilie Bolojan, ministrul interimar al Sănătăţii Cseke Attila şi primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc. Unitatea va avea 849 de paturi, iar investiţia pentru aceste lucrări se ridică la 1,79 miliarde lei fără TVA.

Ilie Bolojan a declarat că acest contract în domeniul sănătăţii este unul important pentru regiunea de Nord-Vest şi pentru România.

„Sunt bucuros că am ajuns în situaţia în care, după mulţi ani, cu întârziere, să fim în conjunctura în care putem să semnăm acest important contract în domeniul sănătăţii pentru regiunea de Nord-Vest şi pentru România. Pentru mine este o dublă bucurie. Pe de o parte pentru că se poate semna acest contract şi putem începe practic lucrările în aşa fel încât în anii următori să avem încă un spital regional important finalizat în România, dar şi ca locuitor al regiunii de Nord-Vest, unde ştim că cele mai importante servicii de sănătate din regiune sunt asigurate în afară de celelalte reşedinţe de judeţ, de medicii din Cluj”, a afirmat Ilie Bolojan, potrivit News.ro.

Ministrul interimar al Sănătăţii, Cseke Attila, a afirmat că drumul până la semnarea acestui contract a fost unul lung, plin de provocări şi de bariere birocratice.

„Sunt momente în viaţa unei comunităţi care definesc nu doar prezentul, ci şi generaţiile care vin. Astăzi vorbim de unul dintre aceste momente: Spitalul Regional de Urgenţă Cluj, care nu va fi doar o clădire, nu este doar un şantier, ci este cel mai important demers de infrastructură medicală din inima Transilvaniei în ultimele decenii. Ştim cu toţii adevărul. Construcţia unui spital regional este un maraton, nu este un sprint. Drumul de până aici a fost lung, a fost plin de provocări, de bariere birocratice şi uneori de neîncredere. Dar astăzi am ajuns în punctul în care cuvintele se opresc şi încep faptele. De astăzi lucrurile chiar se întâmplă la Spitalul Regional de Urgenţă Cluj”, a transmis ministrul interimar al Sănătăţii.

De asemenea, primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat că a început deja să lucreze la căile de acces către Spitalul Regional de Urgenţă Cluj.

„Vreau să vă spun că în această vară noi deja am creat banda dedicată în ambele sensuri şi spre Spitalul Regional şi de la Spitalul Regional de Urgenţă spre Cluj, pentru salvare şi transport în comun. În această vară va fi finalizată extinderea Cluj-Floreşti de la patru la şase benzi, inclusiv realizarea unui pasaj suprateran cu giraţie care să intre la Spitalul Regional de Urgenţă şi lucrările sunt finalizate în această vară. De asemenea, lucrările la metroul de la Cluj au început exact din zona Spitalului Regional de Urgenţă, tocmai ca în momentul în care şi spitalul şi partea de transport public să fie mult mai bine asigurată, inclusiv cu o conexiune suplimentară prin spatele unui complex comercial care să mai asigure încă o conectivitate la Spitalul Regional de Urgenţă”, a transmis Emil Boc.

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate, Iuliana Feclistov, a oferit câteva detalii tehnice ale acestui spital.

„Spitalul acesta va avea 849 de paturi, 106 vor fi pentru ATI, inclusiv pediatrie, neonatologie şi unitate pentru arşi, 12 paturi sunt pentru arşi, 34 pentru spitalizarea de zi, 71 de cabine ambulatorii organizate pe unsprezece clinici. Blocul operator va fi compus din 22 de săli de chirurgie, dintre care două săli hibrid. Clădirea principală a spitalului are opt niveluri, cu o suprafaţă construită de aproximativ 32.000 de metri pătraţi, o suprafaţă desfăşurată de aproximativ 177.000 de metri pătraţi, iar împreună cu clădirile tehnice şi amenajările exterioare vor fi 184.000 de metri pătraţi", a afirmat Iuliana Feclistov.

Ea a precizat că această unitate spitalicească va schimba modul în care se practică medicina în România pentru că va fi organizată nu pe secţii, ci pe şase centre multidisciplinare care vor trata cazurile într-un mod complex şi într-un mod organizat.

Valoarea investiţiei pentru aceste lucrări este de 1,79 miliarde lei fără TVA, durata de execuţie fiind de 40 de luni, iar garanţia lucrărilor este de 120 de luni. Investiţia totală pentru construcţia spitalului depăşeşte 3,3 miliarde lei.

Reprezentanţii Ministerului Sănătăţii au anunţat că în cadrul procedurii de atribuire au fost depuse 9 oferte, procesul de evaluare şi soluţionare a contestaţiilor fiind finalizat în conformitate cu prevederile legale. În urma etapelor procedurale şi a soluţionării definitive a litigiilor de către Curtea de Apel Bucureşti, procesul de evaluare a fost finalizat la data de 6 mai 2026.

Spitalul Regional de Urgenţă Cluj va deveni principalul centru medical de înaltă performanţă din Regiunea Nord-Vest şi una dintre cele mai moderne unităţi sanitare din România.

