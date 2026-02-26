Live TV

Controale la firme de ride sharing. ANAF a confiscat peste 55 de milioane de lei încasaţi cash, fără documente justificative

Foto: Shutterstock
Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) a verificat operatori din domeniul transportului alternativ, după ce au apărut suspiciuni în urma analizei de risc. Inspectorii au confiscat peste 55 de milioane de lei, încasaţi în numerar şi pentru care nu s-au emis documente justificative.

În lunile ianuarie şi februarie 2026, DLAF a întocmit sesizări către organele de urmărire penală pentru un prejudiciu în sumă totală de 126.418.722 lei.

„Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) continuă seria de acţiuni de control la nivel naţional, vizând operatori economici care desfăşoară activităţi de transport alternativ de persoane prin intermediul platformelor digitale de tip ride-sharing, pentru care, în urma analizelor de risc, a rezultat o lipsă de conformare la respectarea obligaţiilor fiscale. Acţiunile continuă demersurile demarate în a doua jumătate a anului 2025, privind intensificarea verificărilor şi monitorizarea veniturilor obţinute din activităţi de transport alternativ, în scopul prevenirii şi combaterii evaziunii fiscale”, a transmis ANAF joi, într-un comunicat de presă.

În urma controalelor efectuate în lunile ianuarie şi februarie 2026 s-a confirmat lipsa de conformare la obligaţiile legale în cazul unui număr de 135 de societăţi verificate, potrivit sursei citate.

Printre măsurile luate, se numără:

  • au fost stabilite obligaţii fiscale suplimentare în sumă totală de 78.289.550 lei;
  • au fost aplicate amenzi în sumă totală de 3.296.728 lei, în principal pentru neîndeplinirea obligaţiei operatorilor economici de a se dota cu AMEF;
  • au fost dispuse măsuri de confiscare a sumei de 55.303.296 lei încasată în numerar şi pentru care nu au fost emise documente justificative;
  • au fost dispuse măsuri de suspendare a activităţii pentru un număr de 4.910 de autoturisme utilizate în activitatea de transport alternativ, pentru nedotare cu AMEF.

„Pentru a asigura recuperarea prejudiciului adus bugetului de stat, Antifrauda ANAF a instituit, în cazul societăţilor anterior menţionate, măsuri asigurătorii în sumă totală de 107.847.368 lei asupra activelor patrimoniale, conturilor bancare şi a sumelor urmăribile deţinute de platformele de ride-sharing. Aceste măsuri au fost luate pentru a preveni sustragerea sau ascunderea activelor patrimoniale”, a transmis ANAF.

Suspiciuni de evaziune fiscală

Instituţia precizează, de asemenea, că au fost finalizate şi investigaţiile antifraudă pentru un număr de 11 cazuri în care au rezultat suspiciuni privind săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală.

„Pentru acestea, DGAF a întocmit în lunile ianuarie şi februarie 2026, sesizări către organele de urmărire penală pentru un prejudiciu în sumă totală de 126.418.722 lei, în vederea continuării cercetărilor şi stabilirii răspunderii penale, în condiţiile legii”, a transmis ANAF.

Instituţia explică faptul că, în cazul unui grup format din 3 societăţi ce erau coordonate de aceeaşi persoană care intermedia activitatea unui număr de peste 250 de conducători auto, inspectorii antifraudă au constatat nedeclararea veniturilor realizate prin platformele digitale, prin utilizarea unor circuite financiare create cu scopul ascunderii plăţilor efectuate către conducătorii auto şi evidenţierea fictivă de TVA deductibilă.

„Prejudiciul estimat adus bugetului de stat, în acest caz, este de peste 44 milioane lei”, se mai arată în comunicatul ANAF.

Firmă cu 700 de mașini

Într-un alt caz, a fost identificată a societate care nu a înregistrat şi nu a declarat în totalitate veniturile realizate din serviciile de transport alternativ prestate prin intermediul a peste 700 de autoturisme în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale reprezentând TVA.

De asemenea, nu au fost înregistrate şi declarate veniturile salariale achitate conducătorilor auto. Prejudiciul estimat adus bugetului de stat, în acest caz, este de peste 34 de milioane lei.

Într-o altă situaţie, a fost identificat faptul că administratorul unei singure societăţi de transport alternativ a cauzat bugetului de stat un prejudiu estimat la peste 21 milioane de lei.

„Reprezentantul societăţii a încasat, în perioada verificată, pentru serviciile de transport alternativ prestate prin intermediul a 164 de autoturisme, suma totală de peste 41 milioane lei. Cei 164 de şoferi au fost convinşi de reprezentantul societăţii să presteze serviciile de transport fără formele legale de angajare în schimbul reţinerii de către administrator a unui comision redus de 7% din sumele încasate. Pentru a evita eventualele măsuri de executare în vederea recuperării sumelor datorate bugetului de stat, reprezentantul societăţii a solicitat deschiderea procedurii de insolvenţă”, a mai transmis ANAF.

Oficialii instituţiei precizează că acţiunile de analiză de risc, monitorizare şi control în domeniul transportului alternativ, vor continua la operatorii cu risc fiscal major, inclusiv prin valorificarea informaţiilor obţinute prin utilizarea instrumentelor digitale disponibile şi prin analiza datelor furnizate de platformele digitale, obţinute ca urmare a instrumentelor legislative introduse în anul 2025.

