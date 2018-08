Coordonatorul jandarmilor din Piața Victoriei: Am descoperit o mașină cu cocktailuri Molotov

Maiorul Laurenţiu Cazan, care a coordonat acţiunea jandarmilor la protestul din 10 august din Piaţa Victoriei, a anunţat joi că în timpul mitingului, în zona Ion Mihalache, a fost descoperită o maşină cu cocktailuri Molotov, din care unele persoane "se aprovizionau pentru a acţiona", scrie Agerpres.

Foto: Octav Ganea/Inquam Photos

Etichete:

,

,

,

,

"Pe timpul restabilirii ordinii publice, (...) modul nostru de acţiune a fost direcţionat în principal către zona Titulescu - Buzeşti. Tot acolo am avut şi principalele probleme cu acea baricadă, acele incendii (...) Pe zona Ion Mihalache, (...) în momentul în care colegii noştri acţionau pentru a îndepărta persoanele turbulente, (...) a fost observată o maşină cu sticle incendiare, i-am văzut pur şi simplu când se aprovizionau din acea maşină pentru a acţiona", a declarat, joi, la TVR 1, Laurenţiu Cazan, comandant al acţiunii din Piaţa Victoriei.Totodată, el a precizat că, dacă forţele de ordine nu ar fi acţionat, "lucrurile ar fi stat mult mai grav"."Consider că din punctul de vedere al intervenţiei a fost exact la momentul potrivit. Am avut violenţe directe împotriva forţelor de ordine, caz în care legea îţi permite să nu mai ai ordin de intervenţie din partea prefectului, ceea ce noi am avut pentru că ne aşteptam până la urmă la aşa ceva. Şi pot să spun sau să anticipez că, dacă nu aveam o intervenţie la momentul respectiv, când lucrurile au degenerat în totalitate, violenţele erau generalizate, lucrurile ar fi stat mult mai grav, probabil că aveam la momentul ulterior inclusiv jandarmi incendiaţi", a spus Laurenţiu Cazan.Potrivit acestuia, modul de intervenţie al forţelor de ordine "a fost oportun"."Consider că, dacă restabilirea ordinii publice nu se realiza la momentul acela, aveam mult mai multe victime, iar lucrurile degenerau, drept urmare (...) acea maşină pe care am găsit-o undeva în zona Ion Mihalache (...) cu cocktailuri Molotov, sticle incendiare", a mai afirmat Laurenţiu Cazan.