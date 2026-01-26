Noi nereguli au fost descoperite în pădurea de la Băile Felix. Comisarii Gărzii Forestiere au găsit mai mulți copaci nemarcați care au fost puși la pământ. Conform legii, această infracțiune se pedepsește cu amendă sau dosar penal.

De câteva săptămâni, în pădurea din Băile Felix se fac tăieri masive. Sute de copaci au fost puși la pământ, catalogați ca arbori bătrâni, afectați de furtuni, vânt sau dăunători. Pe teren, însă, situația este diferită de cea de pe hârtie.

Angajat Garda Forestieră: Dacă nu l-a cioplit bine, nu știu. Din punctul nostru de vedere nu e marcat.

Firma care se ocupă de exploatarea lemnului poate tăia 235 mc de lemn, adică 700 de arbori. Localnicii se tem că sunt doborâți și copaci perfect sănătoși.

Localnică: Că-i unul mai bătrân, sau doi, 10 sau 50, să-i taie pe ăia, dar nu să radă tot.

Inspectorii Gărzii de Mediu au făcut verificări în teren.

Reporter: Ăsta era doborât sau nu era când a fost tăiat?

Inspector: Doborât, reprezintă pământul uscat.

Reporter: Atunci de ce nu era marcat? Că ăsta trebuia tăiat și totuși nu-i marcat.

Horia Dărăștean, inspector Garda Forestieră Oradea: Facem un control extins asupra tuturor arborilor care au fost marcați în această lucrare și vor verifica dacă aceștia se încadrează la tipul lucrării, acela de accidentare, uscări. Iar cioatele pe care le vor găsi nemarcate, la final vom calcula volumul total, iar în funcție de acest lucru, fapta s-ar putea să fie penală.

Între timp, pădurea e plină de arbori care stau să cadă și crengi periculoase de care muncitorii nu se ating. Trunchiurile căzute la pământ sunt lăsate acolo, pentru că nu au valoare economică, în timp ce sunt tăiați alți copaci.

Controlul Gărzii Forestiere Oradea a scos la iveală nouă arbori care au fost tăiați fără a fi marcați de ocolul silvic, ceea ce reprezintă infracțiune. Verificările vor continua mâine în toate cele nouă parcele și vizează atât arborii care au fost, cât și cei care urmează să fie tăiați în cadrul acestei exploatații forestiere, relatează Bogdan Băcilă, jurnalist Digi24.

Inspector: Această cioată nu este marcată, o s-o marcăm cu ciocanul de inspecție.

„Vom institui inclusiv un mecanism de control aleatoriu pe controalele care au ieșit foarte bine, astfel încât să ne asigurăm că inspectorii înțeleg că trebuie să fie făcute verificările, pentru că oricând vor putea fi luate în vizor de un corp de control. În cazul în care există suspiciuni că n-au fost realizate controalele corect, următorul pas e să fie trimiși de la Garda Forestieră din București reprezentanți care să controleze”, a declarat pentru Digi24, Diana Buzoianu, ministrul Mediului.

Pădurea din Băile Felix are un regim special, datorită apropierii de stațiunea balneară.

Reporter/Operator: Bogdan Băcilă

Editor : Liviu Cojan