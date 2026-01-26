Live TV

Video Copaci nemarcați, puși la pământ în pădurea de la Băile Felix. Constatările Gărzii Forestiere

Data actualizării: Data publicării:
ub barbat taie un arbore cu drujba
Pădurea e plină de arbori care stau să cadă și crengi periculoase de care muncitorii nu se ating, pentru că nu au valoare economică. Foto: Captură video Digi24

Noi nereguli au fost descoperite în pădurea de la Băile Felix. Comisarii Gărzii Forestiere au găsit mai mulți copaci nemarcați care au fost puși la pământ. Conform legii, această infracțiune se pedepsește cu amendă sau dosar penal.

De câteva săptămâni, în pădurea din Băile Felix se fac tăieri masive. Sute de copaci au fost puși la pământ, catalogați ca arbori bătrâni, afectați de furtuni, vânt sau dăunători. Pe teren, însă, situația este diferită de cea de pe hârtie.

Angajat Garda Forestieră: Dacă nu l-a cioplit bine, nu știu. Din punctul nostru de vedere nu e marcat.

Firma care se ocupă de exploatarea lemnului poate tăia 235 mc de lemn, adică 700 de arbori. Localnicii se tem că sunt doborâți și copaci perfect sănătoși.

Localnică: Că-i unul mai bătrân, sau doi, 10 sau 50, să-i taie pe ăia, dar nu să radă tot.

Inspectorii Gărzii de Mediu au făcut verificări în teren.

Reporter: Ăsta era doborât sau nu era când a fost tăiat?
Inspector: Doborât, reprezintă pământul uscat.
Reporter: Atunci de ce nu era marcat? Că ăsta trebuia tăiat și totuși nu-i marcat.

Horia Dărăștean, inspector Garda Forestieră Oradea: Facem un control extins asupra tuturor arborilor care au fost marcați în această lucrare și vor verifica dacă aceștia se încadrează la tipul lucrării, acela de accidentare, uscări. Iar cioatele pe care le vor găsi nemarcate, la final vom calcula volumul total, iar în funcție de acest lucru, fapta s-ar putea să fie penală.

Între timp, pădurea e plină de arbori care stau să cadă și crengi periculoase de care muncitorii nu se ating. Trunchiurile căzute la pământ sunt lăsate acolo, pentru că nu au valoare economică, în timp ce sunt tăiați alți copaci.

Controlul Gărzii Forestiere Oradea a scos la iveală nouă arbori care au fost tăiați fără a fi marcați de ocolul silvic, ceea ce reprezintă infracțiune. Verificările vor continua mâine în toate cele nouă parcele și vizează atât arborii care au fost, cât și cei care urmează să fie tăiați în cadrul acestei exploatații forestiere, relatează Bogdan Băcilă, jurnalist Digi24.

Inspector: Această cioată nu este marcată, o s-o marcăm cu ciocanul de inspecție.

Vom institui inclusiv un mecanism de control aleatoriu pe controalele care au ieșit foarte bine, astfel încât să ne asigurăm că inspectorii înțeleg că trebuie să fie făcute verificările, pentru că oricând vor putea fi luate în vizor de un corp de control. În cazul în care există suspiciuni că n-au fost realizate controalele corect, următorul pas e să fie trimiși de la Garda Forestieră din București reprezentanți care să controleze”, a declarat pentru Digi24, Diana Buzoianu, ministrul Mediului.

Pădurea din Băile Felix are un regim special, datorită apropierii de stațiunea balneară.

Reporter/Operator: Bogdan Băcilă

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin
1
Putin, obligat să se trezească din delirul grandorii. Cu ce trebuie să se mulţumească...
ciprian ciucu
2
Ciprian Ciucu anunţă care sunt primele 4 instituţii care vor fi închise și avertizează că...
Iarnă, Murmansk
3
Stare de urgență în regiunea rusă Murmansk. Mai multe locuințe, fără căldură și...
localnici
4
Revoltă în comuna bunicilor ucigașului lui Mario: Băiatul a fost scos din casă de...
Donald Trump dublu
5
Cum ar putea fi destituit Donald Trump, ocolind procedura de punere sub acuzare: al...
S-a aflat starea lui Michael Schumacher, după ce familia sa a ținut totul secret timp de 12 ani: ”Nu poate spune nimănui”
Digi Sport
S-a aflat starea lui Michael Schumacher, după ce familia sa a ținut totul secret timp de 12 ani: ”Nu poate spune nimănui”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
arbori taiati baile felix
Ministra Mediului anunță controale la inspecțiile deja făcute în cazul tăierilor ilegale de arbori din Băile Felix. Noi nereguli găsite
arbori taiati baile felix
Tăieri în pădurea de la Băile Felix: contract de exploatare pentru peste 600 de copaci. Ce spun autoritățile
oameni care se bucura in venezuela
Cinci ţări din America Latină, plus Spania, resping „orice tentativă de control” asupra Venezuelei
medic pacient acte medicale shutterstock
Prima zi din concediul medical nu va mai fi plătită, a decis Guvernul. Ce modificări au fost aprobate
casa padure italia copii
Cazul copiilor crescuți de părinți în pădure divizează Italia. Ce a decis statul în privința minorilor
Recomandările redacţiei
Ședință de guvern.
Ședință tensionată a Coaliției. Liderii nu s-au înțeles când vor tăia...
2025-12-01 Octav Ganea-5581
Radu Miruţă: „Nu este plan pentru a tăia nici pensie, nici soldă...
hubert thuma, la o masa, zambeste
Un lider PNL cere public mai mulți bani de la Guvern înaintea...
abdullah atas2
Unde a fost văzut ultima oară turcul care a fugit de închisoare...
Ultimele știri
De ce crede poliția că ucigașul Abdullah Atas, evadat de la Rahova, se află în Turcia. Pontul primit de fosta lui parteneră
Trump îl trimite pe „țarul frontierelor” Tom Homan în Minnesota, după moartea unui asistent medical împușcat de agenți federali
MAI va achiziționa un tren, avioane multirol, elicoptere, roboți și drone pentru situații de urgență. De unde vin banii
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Vremurile grele se încheie pentru ele din 26 ianuarie 2026. Neptun în Berbec aduce schimbări majore pentru...
Cancan
Ce a făcut Ioniță de la Clejani, cu doar câteva minute înainte să se prăbușească. Imaginile care au prevestit...
Fanatik.ro
Durere fără margini în familia lui Viorel, marinarul dispărut pe Dunăre. Unul din pompierii care îl caută e...
editiadedimineata.ro
Trei jurnaliști palestinieni uciși în Gaza, în ciuda armistițiului
Fanatik.ro
Cine este Matei Popa, noul portar titular de la FCSB! Debutant în SuperLiga, este fiul unui fost...
Adevărul
Viața de film a lui Jacques Moretti, patronul barului din Crans-Montana în care au murit 40 oameni. Un...
Playtech
Cutremurător! Ce a apărut la mormântul lui Mario, după înmormântare: ţi se face pielea de găină. Cine ar fi...
Digi FM
Adevărul despre averea lui Felix Baumgartner, fostul iubit al Mihaelei Rădulescu. Cine a încasat asigurarea...
Digi Sport
Ion Țiriac a auzit ce a spus Călin Popescu Tăriceanu, a luat microfonul și i-a dat o replică memorabilă
Pro FM
Cine e tânărul solist cu care Dakota Johnson a apărut de mână, după o cină în L.A. Gesturi de tandrețe și...
Film Now
Filmul care a detronat "Avatar: Fire and Ash", după 5 săptămâni. Cinematografele au înregistrat cel mai slab...
Adevarul
Mâncărurile-medicament ale strămoșilor. Trei rețete tradiționale românești care-ți lasă gura apă. Una dintre...
Newsweek
225.000 pensionari cer indexarea pensiilor din luna februarie. Ce șanse au? Ce le propune ministrul muncii?
Digi FM
Paula Seling, după criticile primite pentru că a spus "Maladieț, Moldova": "Sunt tristă pentru că lumina...
Digi World
De ce ne îmbolnăvim mai des iarna? De ce apar mai des răcelile și gripele
Digi Animal World
Un pui de căprioară salvat de pe stradă a fost „adoptat” de un câine. Povestea lor e demnă de un basm
Film Now
Sean Penn, pozat de mână cu iubita moldoveancă. Actorul de 65 de ani și Valeria, cu 35 de ani mai tânără...
UTV
Cum se menține Radu Vâlcan în formă la 48 de ani. „Se întâmplă să nu mănânc două-trei zile”