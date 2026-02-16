Într-o localitate din Italia, autoritățile au descoperit o fabrică ilegală care funcționa, în realitate, într-un depozit transformat improvizat într-o linie de producție pentru materiale plastice. Acolo lucrau 23 de persoane, toate cetățeni moldoveni, dintre care opt erau minori. Cel mai mic copil avea doar 8 ani, iar cel mai mare 16 ani. Toți erau obligați să muncească pe linia de producție, în condiții considerate de anchetatori ca fiind apropiate de sclavie.

Muncitorii erau plătiți cu salarii mult sub nivelul minim practicat în Italia și erau obligați să locuiască împreună într-un singur apartament. Condițiile de trai erau extrem de precare, cu grave probleme de igienă și supraaglomerare, situație care a atras atenția autorităților.

Cazul a ieșit la iveală în urma unui control efectuat de poliția locală, inițial legat de gestionarea deșeurilor. Oamenii legii au constatat că volumul mare de gunoaie provenea dintr-o activitate mult mai amplă decât cea a unei simple familii, așa cum reieșea din documentele oficiale.

În urma descoperirilor, fabrica a fost închisă imediat. Autoritățile au confiscat bunuri în valoare de aproximativ 100.000 de euro de la o tânără româncă în vârstă de 23 de ani, identificată drept proprietara afacerii ilegale. De asemenea, pentru cetățenii moldoveni majori implicați în acest caz au fost emise ordine de expulzare.

