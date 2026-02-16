Live TV

Video Copii de 8 ani, exploatați într-o fabrică din Italia. Cei mici mergeau la muncă, alături de părinții lor. Cine era implicat în afacere

Data publicării:
fabrică din China pentru componente de invertoare pentru panouri solare
Fabrica din Italia. Foto: Profimedia Images

Peste 20 de lucrători din Republica Moldova, printre care se aflau și opt minori, erau exploatați în Italia, au descoperit carabinierii. Într-o fabrică de materiale plastice lucrau inclusiv copii de 8 ani, duși la muncă împreună cu părinții lor. O româncă de 23 de ani este anchetată acum pentru intermediere ilegală și exploatarea muncii.

Într-o localitate din Italia, autoritățile au descoperit o fabrică ilegală care funcționa, în realitate, într-un depozit transformat improvizat într-o linie de producție pentru materiale plastice. Acolo lucrau 23 de persoane, toate cetățeni moldoveni, dintre care opt erau minori. Cel mai mic copil avea doar 8 ani, iar cel mai mare 16 ani. Toți erau obligați să muncească pe linia de producție, în condiții considerate de anchetatori ca fiind apropiate de sclavie.

Muncitorii erau plătiți cu salarii mult sub nivelul minim practicat în Italia și erau obligați să locuiască împreună într-un singur apartament. Condițiile de trai erau extrem de precare, cu grave probleme de igienă și supraaglomerare, situație care a atras atenția autorităților.

Cazul a ieșit la iveală în urma unui control efectuat de poliția locală, inițial legat de gestionarea deșeurilor. Oamenii legii au constatat că volumul mare de gunoaie provenea dintr-o activitate mult mai amplă decât cea a unei simple familii, așa cum reieșea din documentele oficiale. 

În urma descoperirilor, fabrica a fost închisă imediat. Autoritățile au confiscat bunuri în valoare de aproximativ 100.000 de euro de la o tânără româncă în vârstă de 23 de ani, identificată drept proprietara afacerii ilegale. De asemenea, pentru cetățenii moldoveni majori implicați în acest caz au fost emise ordine de expulzare.

Adolescenţi și copii ucraineni de până la 11 ani, recrutaţi pe Telegram pentru sabotaje. „A făcut 500 de km să ridice o bombă”

