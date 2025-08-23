Live TV

Video Copii loviți de o mașină pe trecerea de pietoni, în Târgu Mureș. Unul dintre ei a fost rănit grav

Data publicării:
politie si oameni adunati la locul unui accident
Doi copii au fost loviți de o mașină, pe trecerea de pietoni. FOTO: Digi24

Doi copii au fost loviți pe o trecere de pietoni în Târgu Mureș. O mașină a oprit ca să le acorde prioritate, dar o a doua i-a lovit în plin. Unul dintre copii s-a ales cu răni grave în urma impactului, potrivit Digi24.

Atenție! Imagini care vă pot afecta emoțional!

Accidentul grav s-a produs pe o stradă din Târgu Mureș. Un șofer a fost filmat în timp ce lovea cu mașina un grup de copii care traversau. 

În secvențele surprinse de o cameră de bord se observă că autoturismul nu frânează deloc, în momentul în care se apropie de trecerea de pietoni.

În urma impactului, doi copii de 7, respectiv 11 ani au fost răniți și au ajuns la spital. Unul dintre ei a suferit o fractură, iar al doilea răni uşoare.

Șoferul nu consumase băuturi alcoolice sau substanțe interzise.

