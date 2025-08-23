Video Copii loviți de o mașină pe trecerea de pietoni, în Târgu Mureș. Unul dintre ei a fost rănit grav Data actualizării: 23.08.2025 19:45 Data publicării: 23.08.2025 19:42 Doi copii au fost loviți de o mașină, pe trecerea de pietoni. FOTO: Digi24 Doi copii au fost loviți pe o trecere de pietoni în Târgu Mureș. O mașină a oprit ca să le acorde prioritate, dar o a doua i-a lovit în plin. Unul dintre copii s-a ales cu răni grave în urma impactului, potrivit Digi24.Atenție! Imagini care vă pot afecta emoțional! Accident grav în județul Argeș. Mașină căzută în prăpastie: patru morți și un rănit Ministrul Educației trimite studenții la muncă. Paradoxul care a stârnit revoltă în rândul tinerilor Fumatul pasiv poate afecta grav animalele de companie. Avertismentul medicilor veterinari pentru proprietarii de câini și pisici Luna august, calvarul alergicilor. Planta care chinuie anual 2,5 milioane de români Inundații în nord-vestul României. Se anunță mai multe coduri de vreme rea în aproape toată țara Rabla 2025. Ce valoare a ecotichetului pentru achiziția unei mașini electrice propune Ministerul Mediului Avertizare cod portocaliu pentru București și Ilfov. Furtuna a doborât copaci și a blocat circulația tramvaielor Pachetul 2 de măsuri fiscale întârzie. Radu Miruță: „Trebuia să fie gata de o lună, nu e semn bun” Accidentul grav s-a produs pe o stradă din Târgu Mureș. Un șofer a fost filmat în timp ce lovea cu mașina un grup de copii care traversau. În secvențele surprinse de o cameră de bord se observă că autoturismul nu frânează deloc, în momentul în care se apropie de trecerea de pietoni.În urma impactului, doi copii de 7, respectiv 11 ani au fost răniți și au ajuns la spital. Unul dintre ei a suferit o fractură, iar al doilea răni uşoare.Șoferul nu consumase băuturi alcoolice sau substanțe interzise. Editor : C.A. Etichete: trecere de pietoni copii loviti de masina accident targu mures Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Alertă de ploi și vijelii puternice în aproape toată țara. Harta cu zonele vizate de... 2 Radu Miruță anunță că fiul cosmonautului Dumitru Prunariu se va ocupa de o companie de... 3 O dronă marină ucraineană a explodat exact în momentul în care cinci scafandri ruși din... 4 Cutremur în România, vineri după-amiază 5 Ministrul Finanțelor, despre facturile pe luna iulie cu TVA 21%: „Am aplicat corect...