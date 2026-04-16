Copiii președintelui nu se uita la TV: explicațiile lui Nicușor Dan despre accesul lor la ecrane și când se mută cu familia din chirie

Întrebat în cadrul unui interviu dacă cei doi copii ai săi nu se uită deloc la televizor, Nicușor Dan a spus că aceștia au voie „când și când la niște filme pe calculator” pentru că medicii spun că dăunează. „În general e bine să ne uităm la ce spun specialiștii”. Președintele a recunoscut că nu are televizor acasă.

Moderatorul interviului a insistat întrebând, în medie cât se uită copii lui Nicușor Dan la ecrame (calculator, telefon, televizor). „Fetița cam două ore pe săptămânăm cam un film și poate așa iar băiețelul aproape deloc”, a spus președintele la Europa FM.

Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru au împreună doi copii. O fetiță, Aheea, născută în 2016, și un băiețel, Antim, născut în 2022.

Se mai mută din chirie?

„Suntem încă în discuții. Poate vara asta când e vacanța copiilor și e mai simplu pentru ei”, a spus președintele. Nicușor Dan pare a nu lua în calcul Vila Lac, întrucât „acolo e prea izolat și pentru copii nu e bine să stea singuri într-o vilă, dar poate-poate într-un cartier”

Editor : Sebastian Eduard