Copiii președintelui nu se uita la TV: explicațiile lui Nicușor Dan despre accesul lor la ecrane și când se mută cu familia din chirie

Nicușor Dan
Se mai mută din chirie?

Întrebat în cadrul unui interviu dacă cei doi copii ai săi nu se uită deloc la televizor, Nicușor Dan a spus că aceștia au voie „când și când la niște filme pe calculator” pentru că medicii spun că dăunează. „În general e bine să ne uităm la ce spun specialiștii”. Președintele a recunoscut că nu are televizor acasă.

Moderatorul interviului a insistat întrebând, în medie cât se uită copii lui Nicușor Dan la ecrame (calculator, telefon, televizor). „Fetița cam două ore pe săptămânăm cam un film și poate așa iar băiețelul aproape deloc”, a spus președintele la Europa FM.

Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru au împreună doi copii. O fetiță, Aheea, născută în 2016, și un băiețel, Antim, născut în 2022.

„Suntem încă în discuții. Poate vara asta când e vacanța copiilor și e mai simplu pentru ei”, a spus președintele. Nicușor Dan pare a nu lua în calcul Vila Lac, întrucât „acolo e prea izolat și pentru copii nu e bine să stea singuri într-o vilă, dar poate-poate într-un cartier”

 

 

Top Citite
donald trump
1
Prima declarație a lui Trump despre noul premier al Ungariei. Cum îl descrie liderul de...
nicusor dan inquam octav ganea
2
Pe cine vor românii premier și ce cred că ar trebui să facă Nicușor Dan în conflictul...
nava pe apa
3
O țară și-a asigurat peste 270 de milioane de barili de petrol prin rute alternative la...
Agricultură
4
Singura țară din lume care își poate acoperi integral hrana din resurse proprii. Cum stă...
Peter Magyar.
5
Ungaria retrage trupele care păzeau infrastructura energetică. Orban trimisese armata să...
FOTO Scandal uriaș: o jurnalistă și un antrenor celebru, filmați pe ascuns la piscină! Ambii sunt căsătoriți
Digi Sport
FOTO Scandal uriaș: o jurnalistă și un antrenor celebru, filmați pe ascuns la piscină! Ambii sunt căsătoriți
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
sri inquam octav ganea
Când va numi Nicușor Dan șefii serviciilor. „Acestea au continuat să funcţioneze”
ID244154-INQUAM-PHOTOS-CODRIN-UNICI
„Suntem la începutul unei crize”. Președintele preia rolul de mediator, dar critică tensiunile PSD - PNL: „Ne-am întors la lupta veche”
nicusor dan face declaratii
Se teme Nicușor Dan de suspendare? Cum răspunde la această întrebare și ce spune despre un posibil al doilea mandat
nicusor dan laura codruta kovesi
Nicușor Dan: Aș înclina să cred că s-au făcut abuzuri sub conducerea Laurei Codruța Kovesi la Parchetul General și DNA
BUCURESTI - ARENA NATIONALA - OMAGIU - MIRCEA LUCESCU - 8 APR 2026
De ce nu a fost prezent Nicușor Dan la catafalcul lui Mircea Lucescu
Recomandările redacţiei
nicusor dan face declaratii la palatul cotroceni
Nicușor Dan, răspuns ferm privind un Executiv din care să facă parte...
donald trump
Trump anunță armistițiu de 10 zile între Israel și Liban: „Am...
explozii in ucraina
Cel mai sângeros atac al Rusiei asupra Ucrainei din acest an: 17...
oana gheorghiu guvern
PSD acuză Guvernul că vrea „să vândă ce mai avem prin casă”...
Ultimele știri
Germania pregătește o misiune militară în Strâmtoarea Ormuz: nave pentru deminare și recunoaștere, trimise după un armistițiu
Nicușor Dan explică de ce a fost criticat de susținători și lăudat de PSD, pentru numirile procurorilor-șefi
Franţa: Şapte cetăţeni moldoveni, condamnaţi după ce au desenat graffiti cu sicriele unor soldați francezi
Citește mai multe
