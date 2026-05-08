Un copil de 12 ani din Arad a fost preluat de elicopterul SMURD şi transportat la Spitalul de Copii „Louis Ţurcanu” din Timişoara, după ce, în urma unei altercaţii cu un coleg, a fost înjunghiat. Băiatul este conştient şi cooperant.

„Astăzi, 8 mai 2026, în jurul orei 11:00, echipajul medical SMURD din cadrul Punctului de Lucru Vinga a fost solicitat să intervină pentru acordarea primului ajutor medical unui minor în vârstă de 12 ani, la o unitate de învăţământ din localitatea Vinga.La locul evenimentului, echipajul a identificat multiple plăgi pe corpul minorului, fiind alertat elicopterul SMURD. În urma evaluării medicale, minorul a fost transportat la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Louis Ţurcanu” din Timişoara, pe cale aeriană, fiind conştient şi cooperant”, a transmis ISU Arad.

Potrivit primelor informaţii, băiatul a fost înjunghiat de un coleg, în urma unei altercaţii. Cei doi erau elevi în clasa a 5-a.

„Cazul a rămas în atenţia autorităţilor abilitate pentru stabilirea circumstanţelor în care s-a produs evenimentul şi pentru efectuarea cercetărilor ulterioare”, a mai precizat ISU Arad.

Vârsta făptuitorului este de sub 14 ani, iar acesta riscă doar sancțiuni pe linie școlară, întrucât se consideră că nu are discernământ.

Editor : Sebastian Eduard