Pompieri și scafandri din județul Cluj intervin, vineri după-amiază, într-o operațiune de urgență pe râul Someș, în municipiul Gherla, după ce doi copii au căzut în apă, în urma cedării gheții pe care se jucau. Unul dintre minori a fost scos din râu de un adolescent și transportat la spital, iar celălalt copil, în vârstă de aproximativ 4 ani, este căutat în continuare de echipele de intervenție.

Potrivit reprezentanților Inspectoratul pentru Situații de Urgență Cluj, intervenția are loc în zona străzii Pescarilor. La fața locului au fost mobilizate echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej, alături de scafandri ai Detașamentului 1 Cluj-Napoca, o autospecială cu modul de descarcerare, autospeciala scafandrilor cu barcă de salvare și un echipaj SMURD.

Conform primelor informații, doi copii s-ar fi jucat pe gheața formată pe suprafața râului, moment în care aceasta ar fi cedat, iar cei doi au căzut în apă. Un adolescent ar fi sărit imediat în Someș și a reușit să scoată unul dintre copii. Minorul salvat a fost preluat de echipajul medical și transportat la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate.

Celălalt copil, în vârstă de aproximativ 4 ani, nu a fost încă găsit. La fața locului se află mai multe echipaje de pompieri, polițiști și un echipaj SMURD, iar misiunea de căutare este în continuare în desfășurare.

Intervenția este una dificilă din cauza temperaturilor scăzute și a prezenței gheții pe suprafața râului, care îngreunează operațiunile de căutare.

