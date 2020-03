Coronavirus România. Cine este considerat contact apropiat al unui caz confirmat

Autoritățile au definit, sâmbătă, odată cu intrarea în scenariul 3 al epidemiei de coronavirus, noțiunea de „contact apropiat” al unei persoane infectate cu noul coronavirus.

Până în acest moment, este stabilit că Sars-Cov-2 este transmis de la persoană la persoană printr-un contact apropiat cu un individ infectat, simptomatic, în principal prin picături respiratorii și contact direct/indirect cu secreții.

Scopul definirii contactului apropiat este să permită anchetei epidemiologice să deceleze care persoane din lista contacților unui caz confirmat primesc indicație de izolare la domiciliu timp de 14 zile și testarea acestora la începutul perioadei de izolare și la sfârșitul acesteia.

O anchetă epidemiologică corectă NU trebuie să ducă la izolarea și testarea altor persoane care nu îndeplinesc exact criteriile din definiție și nici pe aceia care sunt contacți ai contacților, precizează autoritățile.

Contactul apropiat este definit ca:

- Persoana care locuiește în aceeași gospodărie cu un pacient cu COVID-19;

- Persoana care a avut contact fizic direct cu un caz de COVID-19 (ex.strângere de mâna neurmată de igiena mâinilor);

- Persoana care a avut contact direct neprotejat cu secreții infecțioase ale unui caz de COVID-19 (ex.în timpul tusei, atingerea unor batiste cu mâna neprotejată de mănușă);

- Persoana care a avut contact față în față cu un caz de COVID-19 la o distanță mai mică de 2 m și pe o durata de peste 15 minute;

- Persoana care s-a aflat în aceeași încăpere (ex. sala de clasă, sala de ședințe, sala de așteptare din spital) cu un caz de COVID-19, timp de minimum 15 minute și la o distanță mai mică de 2 m;

- Persoana din rândul personalului medico-sanitar sau altă persoană care acordă îngrjire directă unui pacient cu COVID-19 sau o persoană din rândul personalului de laborator care manipulează probe recoltate de la un pacient cu COVID-19, fără portul corect al echipamentului de protecție.

Instituții strategice/infrastructuri critice. Cum poate fi izolat la locul de muncă un contact apropiat

În vederea evitării apariției situațiilor în care mare parte din personal este obligat să stea în autoizolare după contactul, la locul de muncă, cu un caz confirmat de infecție cu coronavirus, planul de continuitate sau, în absența acestuia, procedurile adoptate la nivelul fiecărei instituții în timpul epidemiei de Covid-19 trebuie să țină cont de modul de transmitere și de definiția contactului apropiat.

Managementul instituțiilor strategice/infrastructurilor critice trebuie să țină cont de aceste aspecte și să planifice modul de lucru astfel încât acestea să aibă cât mai puține șanse să se întâmple. Aici se includ și aspecte legate de interacțiunea între turele 1,2,3 și 4 de lucru, la intrarea și ieșirea din tură.

Dacă prin respectarea procedurilor de izolare în vigoare se ajunge la afectarea funcțiunilor esențiale ale instituțiilor strategice/infrastructurilor critice, contacții apropiați ai unui caz confirmat pot fi izolați la locul de muncă, în condițiile în care:

● vor purta permanent mască schimbată la intervale de timp adecvate,

● vor reduce la minim în timp contactul cu alte persoane și vor păstra distanța de siguranță între persoane adică mai mult de 1,5 – 2 metri, preferabil vor lucra în camera individuală;

● vor reduce la minim utilizarea în comun a unor echipamente sau aparate (ex. tastatură, imprimantă, telefon etc.) precum și a toaletelor comune.

● vor respecta toate procedurile legate de decontaminarea mâinilor, dezinfecția suprafețelor pe care le ating etc.

● dacă se pozitivează testele de diagnostic al infecției, vor respectă procedura oficială în vigoare pentru cazurile pozitive.

● personalul de curățenie care deservește zona de autoizolare (mai ales toaletă) să fie instruit în vederea tehnicii de curățenie/dezinfecție a suprafețelor și să poarte echipament de protecție adecvat, mai ales în zona de grup sanitar unde există riscul de stropire (masca, ochelari, halat de unică folosință, mănuși menajere, botoși).

