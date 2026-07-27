Corpul de Control al premierului a încheiat verificările privind proiectul reactoarelor modulare de la Doicești. Concluziile raportului

Corpul de control al premierului Ilie Bolojan a finalizat controlul la Nuclearelectrica cu privire la proiectul pentru dezvoltarea reactoarelor modulare mici în România, la Doicești, și a publicat luni o sinteză a raportului elaborat. Raportul identifică mai multe probleme şi concluzionează că Nuclearelectrica a fost scoasă de sub protecţia legii.

„Corpul de Control al Prim-Ministrului a finalizat acţiunea de control efectuată la Societatea Naţională Nuclearelectrica S.A. Acţiunea a avut ca obiectiv verificarea activităţii efectuate la nivelul societăţii în vederea implementării proiectului pentru dezvoltarea reactoarelor modulare mici în România”, a anunţat Guvernul luni seară, publicând o sinteză a raportului, care poate fi citită aici.

Executivul arată că firma Nova Power&Gas a fost selectată ca asociat în compania de proiect RoPower pe baza a două argumente: că deţinea terenul de la Doiceşti şi că avea experienţa grupului E-INFRA în construcţia de infrastructură energetică, potrivit raportului, consultat de News.ro.

„Argumentul principal a fost proprietatea asupra terenului. Raportul constată că niciunul nu justifică o asociere”, se arată în comunicatul de presă al Guvernului.

Potrivit Guvernului, în mod firesc, un acţionar care aduce un bun într-o societate îl aduce aport în natură şi primeşte în schimb acţiuni.

„Potrivit dispoziţiilor Legii nr. 31/1990, valoarea aportului în natură se stabileşte obligatoriu de experţi independenţi autorizaţi, numiţi de registrul comerţului - tocmai pentru a preveni o supraevaluare a bunului. Un regim similar (evaluare, aprobare, publicitate în Monitorul Oficial etc) este aplicabil într-o perioadă de 2 ani de la constituirea societăţii şi la achiziţia de către aceasta a unui bun cu valoare semnificativă de la un acţionar/fondator. Dispoziţiile ce reglementează această situaţie au fost expres introduse în scopul protecţiei celorlalţi acţionari (SNN a intrat în această categorie) şi a terţilor”, se arată în comunicat.

Potrivit acestuia, Nova nu a adus terenul ca aport, ci l-a vândut companiei RoPower după mai mult de doi ani.

„Preţul de vânzare a fost de circa 24 de milioane euro, la care s-a adăugat un acord de refacturare de circa 22 milioane euro (cu TVA) - în total (cu TVA) circa 46 de milioane euro, preţ de 16 ori mai mare decât suma achitată de Nova pentru suprafaţa aferentă proiectului nuclear (fără a fi incluse costurile de demolare şi alte îmbunătăţiri). Achitarea preţului de vânzare a fost finanţată din împrumuturile acordate de Nuclearelectrica companiei RoPower. Suma refacturată nu a fost achitată la data finalizării controlului, termenul iniţial stabilit pentru plată fiind prelungit pe perioada derulării acţiunii de control”, arată Guvernul.

Potrivit documentului citat, Acordul Investitorilor (septembrie 2022) a prevăzut dobândirea terenului de la un acţionar - operaţiune care, dacă era făcută în primii 2 ani de la înfiinţare, intra obligatoriu sub incidenţa art. 44¹ din Legea nr. 31/1990: aprobarea adunării generale a acţionarilor, evaluarea de experţi independenţi (art. 38 şi 39) şi publicarea în Monitorul Oficial. Clauza, prevăzând cumpărarea la valoarea contabilă a vânzătorului, contravenea acestor dispoziţii imperative.

„Fiind o tranzacţie între firme afiliate (Nova şi RoPower), art. 11 alin. (4) şi art. 19 alin. (6) din Codul fiscal (Legea nr. 227/2015) impuneau ca preţul să fie cel de piaţă, nu valoarea din contabilitatea vânzătorului. Spre deosebire de art. 44¹, această cerinţă se aplică oricărei tranzacţii între părţi afiliate, indiferent de termen. Respectarea dispoziţiilor legale a fost ocolită în trei paşi: preţul a fost fixat iniţial la valoarea contabilă din evidenţele Nova; clauza a fost apoi modificată în «valoare de piaţă plus acord de refacturare»; iar tranzacţia a fost amânată până la 5 iunie 2025, peste termenul de 2 ani - ieşind astfel din sfera de aplicare a dispoziţiilor art. 44¹”, arată Guvernul.

Potrivit acestuia, Raportul reţine că această întârziere „a scos SNN de sub protecţia legii”.

„În logica asocierii - şi potrivit concluziei raportului - terenul ar fi trebuit să fie aportul care justifica participaţia de 50%, iar nu un bun vândut separat, contra unei sume de bani. Prin vânzare, acelaşi activ a produs un beneficiu partenerului privat. De asemenea, în prezent participaţia Nova la RoPower este în continuare de 50%, în condiţiile în care singurele cheltuieli financiare sunt generate de aportul de 4 mil. € la capitalul social al RoPower”, arată Guvernul.

Corpul de control reţine că „conduita partenerului privat a fost una care a avut ca rezultat vânzarea terenului şi refacturarea suplimentară a lucrărilor”, pentru a crea doar aparenţa unei tranzacţii derulate în condiţii de piaţă liberă, iar asocierea în cote egale nu a avut „o justificare logică sau economică” în contextul în care riscurile, obligaţiile şi drepturile nu au fost stabilite echilibrat între compania de stat şi Nova prin Acordul investitorilor, convenţie ce prevalează Actului constitutiv al companiei de proiect.

Potrivit Guvernului, refacturarea de ~19,49 milioane €, fără TVA, este chiar mai mare decât costurile pe care evaluatorul le-a exclus din valoarea terenului (~19,1 milioane).

În 15 mai, premierul interimar Ilie Bolojan a afirmat că reactorul SMR de la Doiceşti a consumat peste 240 de milioane de dolari şi „vom rămâne cu un teren şi cu nişte hârtii”.

Ulterior, Ilie Bolojan a afirmat că responsabilă pentru eşecul proiectului care viza realizarea mini-reactoarelor nucleare de la Doiceşti este conducerea Nuclearelectrica, pentru că nu s-a asigurat că investiţiile făcute au un rezultat viabil.

El arată că sute de milioane de euro au fost investiţi pentru un teren, realizarea unor documente, pentru ca, în final, să se constate că investiţia necesară punerii în practică a proiectului este una uriaşă, iar preţul la care energia nucleară ar fi fost produsă este mai mare decât cel din piaţă.

„Mie mi s-a părut responsabil că, dacă îţi respecţi partenerii, să-i informezi. Aşa cum am făcut eu cu Ambasada Statelor Unite. Acest proiect are nişte probleme, ar fi bine să-l analizăm cât se poate de atent”, a adăugat Bolojan.

În replică la declarațiile premierului, compania Nova Power & Gas a transmis că tranzacția privind situl energetic de la Doicești a fost realizată în iunie 2025 la o valoare de aproximativ 24 milioane euro și a inclus 50 de hectare de teren „liber și igienizat”, o stație nouă de transformare 110 kV/MT cu șase linii electrice aeriene de 110 kV, transformatoare și echipamente noi, clădire de birouri, drumuri interioare, parcări și alte dotări, potrivit Economedia.

Potrivit Nova Power & Gas, prețul a fost stabilit pe baza celei mai mici valori rezultate din trei evaluări independente realizate de companii specializate, dintre care două firme internaționale de consultanță Big4 și cea mai mare companie locală de evaluări.

Compania mai afirmă că, în ultimii trei ani, pe amplasament au fost executate lucrări specifice de pregătire a sitului nuclear în valoare de aproximativ 19 milioane euro, lucrări care nu au fost încă plătite. Nova Power & Gas precizează că a propus ca această valoare să fie transformată în aport la capitalul social al companiei de proiect RoPower Nuclear.

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Editor : B.P.