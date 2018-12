Coșmar pentru o minoră din Caraș-Severin. Ce a pățit după ce s-a îndrăgostit de un bărbat pe care l-a cunoscut online

Un bărbat din Caraș-Severin a fost reținut, sub acuzația de pornografie infantilă și șantaj, după ce a fost prins în flagrant. Acțiunea s-a desfășurat sub conducerea polițiștilor de la combaterea criminalității organizate, sub coordonarea DIICOT.

Bărbatul a fost prins la începutul acestei luni, scrie adevarul.ro, în timp ce primea o sumă de bani de la o minoră. În schimbul banilor, acesta i-a promis că nu va publica pe internet fotografii cu minora în ipostaze intime.

Potrivit datelor din anchetă, puse la dispoziție de DIICOT, bărbatul și-a abordat victima online, prin intermediul unei rețele de socializare. Acesta a profitat de naivitatea minorei și a reușit să o determine să se îndrăgostească de el. Apoi a convins-o să se fotografieze în ipostaze delicate și să-i trimită pozele.

Bărbatul a început apoi să o șantajeze că va publica pe internet fotografiile și a amenințat-o inclusiv cu acte de violență fizică. În schimbul tăcerii, suspectul i-a cerut bani.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, apoi prezentat Tribunalului din Caraș-Severin. Judecătorii au decis arestarea acestuia la domiciliu.

Flagrantul a fost desfăşurat cu sprijinul Direcţiei Operaţiuni Speciale, Serviciului Judeţean Anticorupţie Caraş-Severin şi Inspectoratului de Poliţie Judeţean Caraş-Severin.

