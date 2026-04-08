Coșmarul rușilor. Un român și un moldovean produc drone interceptoare care pot distruge Shahed-urile lansate de Kremlin

Un român și un moldovean le-ar putea pune mari probleme rușilor. Este vorba despre doi ingineri care produc drone interceptoare. Sunt drone de mici dimensiuni care pot distruge Shahed-urile lansate de Kremlin. Ei livrează deja drone de supraveghere sau de transport în Ucraina și în Orientul Mijlociu. Până la vară, vor începe producția și în București. Au deschis deja o fabrică și plănuiesc să producă 2000-3000 de drone în fiecare lună.

Coșmarul rușilor cântărește doar câteva kilograme, are patru elice și poate să distrugă orice dronă Shahed. O dronă interceptoare costă câteva mii de dolari și va fi produsă în serie chiar în România.

Anton Danici, fondator al coompaniei: Este lansabilă oricum vă puteți imagina. Poate pleca de sine stătător, poate fi aruncată și declanșată automat, poate fi scăpată de sus în jos și declanșată automat, poate fi lansată din tub pneumatic, poate fi lansată inclusiv ca proiectil de la bordul unei aeronave.

Odată lansată, drona interceptoare primește informații de la un radar de ultimă generație. Când radarul detectează ținta, drona se îndreaptă către aparatul de zbor inamic.

Ion Mocanu: Cu o singură unitate putem detecta drone mici de dimensiuea unui telefon mobil, de la 2 kilometri cel puțin, până la drone de dimensiunea unui Shahed de la peste 20 de kilometri.

În spatele interceptoarelor și radarelor care ar putea să facă uitate mesajele RO-Alert pentru drone se află un român și un moldovean. Echipamentele au fost asamblate și testate în Chișinău, iar în următoarele luni vor fi produse și în București.

Pe lângă dronele defensive, cei doi ingineri construiesc alături de echipa lor și drone de supraveghere sau de transport care detectează ținte de la kilometri întregi și pot să transporte până la 50 de kilograme de echipamente. Iar, dacă le este montat explozibil, ar putea fi folosite și pentru misiuni de atac.

Ion Mocanu, fondator al companiei: O echipare de bază a acestei drone poate începe de la 100-200 de mii de euro. În funcție de echiparea pe care o avem poate să ajungă în jurul sumei de 1 milion de euro sau chiar mai mult, în funcție de pachetul adițional de mentenanță, suport, training.

Cei doi ingineri estimează că, până la finalul anului, vor avea 120 de angajați în fabrica din București și vor putea produce lunar câteva mii de drone interceptoare.

