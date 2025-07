Emil Gânj, principalul suspect în cazul crimei din Miheșu de Câmpie, este căutat de aproape două săptămâni de autoritățile din Mureș și Bistrița-Năsăud. S-au instituit filtre la granița dintre județe, iar casele rudelor victimei sunt supravegheate permanent de forțele de ordine. Totuși, există voci critice față de acțiunile întreprinse până acum de poliție. Cosmin Andreica, liderul sindicatului Europol, a vorbit, în cadrul emisiunii Briefing de la Digi 24, despre faptul că suspectul s-a dovedit a fi mai eficient decât sutele de polițiști care îl caută.

„Marketingul excesiv ” din cazul Emil Gânj

Cosmin Andreica a atras atenția că suspectul Emil Gânj are încă din luna februarie 2024 un mandat de arestare în lipsă pe numele său. „Din acel moment și până în prezent, acest criminal nu a făcut altceva decât să se antreneze, așa cum am spus, în sensul în care el gândește ca un fugar de un an și jumătate are variante pe care le poate accesa în așa fel încât să nu fie identificat, știe cum să se ascundă fără să lase urme, știe cum să contacteze persoanele apropiate, fără să le vulnerabilizeze sau fără să poată să fie identificată această interacțiune”.

Andreica a atras atenția că și șeful Poliției Române a recunoscut că individul a fost mai eficient decât sutele de polițiști coordonate de către conducerea Poliției Române.

„De asemenea, n-am cum să nu remarc faptul că, în această perioadă de timp, căutările cu sute de polițiști, cu drone, cu filmulețe pe rețelele de socializare și cu marketing excesiv, cumva au distras atenția celor care ar trebui să coordoneze aceste căutări și s-au preocupat mai mult de imaginea pe care o vede cetățeanul la televizor decât de identificarea autorului într-un mod calificat”.

Zone în care s-au efectuat căutări de trei-patru ori în aceeași perioadă

Liderul Europol a afirmat că modalitatea în care sunt folosiți sutele de polițiști în acest caz este ineficientă, dovadă fiind faptul că după 13 zile de căutări, cu toată tehnica Poliției, individul nu a fost găsit.

Căutările sunt coordonate de adjunctul inspectorului șef al IPJ Mureș, a spus Cosmin Andreica. „Deși am văzut o desfășurare de forțe de la nivel central, ulterior, aceștia s-au retras și au lăsat în sarcina celor de la IPJ Mureș căutările și logistica le-au pus-o la dispoziție, ori, la modul în care sunt realizate căutările și ne referim la sursele deschise pe care le avem la dispoziție, sunt zone în care s-au efectuat căutări și de trei sau patru ori în această perioadă, deci nu vorbim despre o coordonare calificată a modului în care cei care au deciziile să aibă o abordare clară cu privire la modalitatea în care doresc să-l izoleze, să-l încercuiască sau să-l împingă către teritorii pe care le controlează.”

Exemplul cazului Cătălin Cherecheș, primarul fugar din Baia Mare

Cosmin Andreica a făcut o analogie cu alte cazuri din trecut, cu impact mediatic semnificativ: „Să nu uităm că, de exemplu, în cazul dispariției lui Cherecheș, care a trecut frontiera cu un alt act de identitate, în mai puțin de 72 de ore au fost schimbate cel puțin șapte cadre cu funcții de conducere, atât de la Poliție, cât și de la Poliția de Frontieră.

Și acolo nu am vorbit despre o victimă, n-am vorbit despre suprimarea unei vieți și am vorbit despre o persoană care a folosit un alt act de identitate pentru a pleca, deși nu avea niciun fel de măsură operativă dispusă asupra sa, de urmărire sau de supraveghere, iar în acel caz am văzut imediat reacții. Pe de altă parte, în cazul de față vedem că nu răspunde nimeni.”

Andreica a atras atenția că ar fi bine ca cei din conducerea Poliției Române sau a Ministerului de Interne să implice cadre calificate în astfel de căutări, „pentru că e clar că la acest moment instituția este depășită”. Șeful Europol a spus că Poliția este în expectativă și doar dacă autorul va comite o greșeală și va lăsa anumite urme va fi prins.

