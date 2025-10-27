Cozi impresionante de creștini așteptau, luni după-amiaza, să viziteze cel mai mare lăcaș de cult ortodox din lume. 20.000 de credincioși au trecut pragul Catedralei Naționale în decursul a doar 24 de ore. Alte câteva sute de așteaptă încă la rând, anunță Digi24. Până vineri, pelerinii au un privilegiu rar: pot păși în Altar, un spațiu deschis doar în aceste zIle. Până la finalul săptămânii, catedrala poate fi vizitată non-stop.

„Suntem în trecere, dar am văzut că este deschisă Catedrala. (...) Este magnifică, este grandioasă”, a declarat o turistă din Franța, pentru Digi24.

Întrebată dacă poate compara Catedrala Națională din România cu celebra Notre-Dame din Paris, femeia a precizat că „sunt diferite - sunt stiluri diferite, dar la fel de frumoase ambele”.

„Imensă este noua catedrală”, spune un alt vizitator.

Catedrala Mânturii Neamului a fost sfințită, duminică, într-o slujbă oficiată de către Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, şi de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu un sobor de 65 de ierarhi, 70 de preoţi şi 12 diaconi.

Mii de oameni şi 2.500 de invitaţi oficiali, între care preşedintele Nicuşor Dan, alături de familie, preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, premierul Ilie Bolojan, preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, foştii preşedinţi Emil Constantinescu şi Traian Băsescu, Principesa Margareta şi Principele Radu au asistat la inaugurarea Catedralei Naţionale.

Începută în urmă cu 15 ani, uriaşa construcţie, care „bifează” mai multe recorduri, a costat peste 200 de milioane de euro, bani proveniţi din donaţii, contribuţia Patriarhiei, dar şi din fonduri publice.

Citește și Arhitectul Catedralei Naționale confirmă că zona exterioară va fi „cu acces public nelimitat”. Când vor fi gata lucrările

Editor : C.A.