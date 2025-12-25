Live TV

Crăciun pe Valea Prahovei. Hotelierii fac reduceri, pentru că gradul de ocupare este sub așteptări

Data actualizării: Data publicării:
Pârtie de schi Păltiniș Arena. Sursă foto - Shutterstock
Sursă foto - Shutterstock

Zeci de unităţi de cazare de pe Valea Prahovei au rămas cu camerele neocupate, anul acesta, de Crăciun, fapt greu de imaginat în urmă cu câţiva ani, când rezervările se făceau din octombrie, noiembrie, sau chiar de la un an la altul. Pentru a mai câştiga clienţi, marile hoteluri au făcut discounturi, pe ultima sută de metri, iar proprietarii de mici afaceri în turism au fost dispuşi chiar să negocieze cu clienţii preţurile pentru cazare. Lipsa zăpezii, dar mai ales a banilor, afectează grav afacerile, spun operatorii din turism.

Sunt zeci de unităţi de cazare pe Valea Prahovei şi în Braşov, care în ziua de Crăciun au camere libere şi încă aşteaptă clienţi, lucru greu de imaginat în urmă cu câţiva ani, când gradul de ocupare raportat de hotelieri şi proprietari de pensiuni în Sinaia, Buşteni, Azuga, Predeal sau Poiana Braşov era, în mod constant, de peste 90%, scrie News.ro.

Nici măcar preţurile mici - în unele cazuri de sub 300 de lei camera dublă pe noapte, la Sinaia, preţ la care, cândva, turiştii nici nu îndrăzneau să viseze, de Crăciun - nu fac ca afacerile să meargă mai bine.

În timp ce marile hoteluri au făcut reduceri, pe ultima sută de metri proprietarii de vile şi pensiuni s-au arătat, în unele cazuri, dispuşi să negocieze cu clienţii preţurile pentru cazare, doar să nu rămână cu camerele neocupate.

În Poiana Braşov, hotelul Simonei Halep organizează, pentru primul an, sărbătorile de iarnă. Clienţii s-au lăsat însă aşteptaţi, astfel că, în ultimele zile dinaintea Crăciunului, preţurile au fost reduse cu 10% pentru ultimele spaţii de cazare rămase neocupate. La fel s-a întâmplat cu alte mari hoteluri care altădată, în această perioadă a anului, să fi avut camere, că de clienţi nu duceau lipsă.

Pe un grup turistic online, un proprietar de pensiune se arată dispus să negocieze preţurile, numai să nu rămână cu camerele neocupate.

„Vine Crăciunul, vine şi zăpada...si eu tot nu mi-am găsit oaspeţi de Crăciun. Am aici apartamente cu grad de confort ridicat. Avem living mare, avem bradutul facut, vremea e buna desi s-a racorit. Preţurile sunt aceleaşi pe care le practic in restul anului (...) şi totuşi e primul an în care nu am oaspeţi de Crăciun. O cauza poate fi sărăcirea populaţiei... Prin urmare, hai sa depistăm cauza şi daca este cea pe care o presupun, să încercăm să o rezolvm. Preţul meu standard pentru cazare, încă de anul trecut, este 500 lei/apartament/noapte. Ca şi acum. Se pare că în zilele noastre el depăşeşte puterea de cumpărare a potenţialilor clienţi. Prin urmare, va rog să mă sunaţi (sau să îmi daţi mesaj privat) şi să îmi spuneţi cât vă permiteţi să plătiţi pentru 3 sau 4 nopţi. Şi voi încerca să fac reducerile necesare”, scrie proprietarul de unitate de cazare.

Patronul unui hotel a explicat, pentru News.ro, că „sărăcirea populaţiei” nu este singura cauză. Ofertele agenţiilor de turism pentru destinaţii externe sunt o cauză importantă pentru care turismul nu mai e ce a fost, în România.

„Cu preţurile la curent pe care le plătim noi, aici, nu putem face faţă concurenţei din Bulgaria, Ungaria, sau alte ţări”, spune el.

Reducerea cuantumului tichetelor de vacanţă, care i-a făcut pe unii bugetari să renunţe la acest beneficiu, poate fi o altă cauză, spun operatorii din turism.

În prima zi de Crăciun, la Sinaia, sus pe munte, e zăpadă. Nu e însă suficientă cât cei care iubesc şi practică sporturile de iarnă să meargă în număr mare în staţiunea care, cândva era arhiaglomerată. Pe domeniul schiabil situat la peste 2000 de metri altitudine, în Bucegi, sunt deschise, de Crăciun, două pârtii din 25 şi funcţionează cinci instalaţii din 11.

 

 

Editor : Sebastian Eduard

