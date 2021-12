Crăciunul nostalgicilor după comunism. Vizita la mormântul lui Ceaușescu, obligatorie: „Înainte era mai bine”

Ziua de Crăciun are şi o altă semnificaţie pentru cei care regretă dispariţia comunismului, aşa-numiţii nostalgici. Iar pentru ei, vizita la mormintele lui Nicolae şi Elena Ceauşescu e obligatorie, pe 25 decembrie. Printre ei sunt şi români care s-au născut mult după 1989.

Tânăr: Tinerii ca mine merită o viață mult mai bună.

El este... Crăciun. George Crăciun. Are 25 de ani, deci nici nu era născut la Revoluţie. N-a prins nici cozile la pâine şi alimentară, lumina cu porţia sau programul redus la televizor. I-a rămas însă în minte o vorbă pe care a tot auzit-o. Că înainte era mai bine. Aşa că a devenit, poate, cel mai mare admirator, din zilele noastre, al familiei Ceauşescu.

Reporter: Spune-mi, te rog, de ce ai venit astăzi aici?

George Crăciun: Din dragoste pentru ce a fost odată în România și pentru nedreptatea ce s-a întâmplat pe 25 decembrie, când doi oameni cu o judecată de tip sovietică au fost executați în ziua de Crăciun, legați de mâini și aruncați în groapă ca niște câini. Vin cam la două săptămâni și mă reculeg la mormântul lui Ceaușescu.

Chiar dacă nu la fel de des, sunt destui care îşi fac drum, mai ales în zilele importante, la mormintele lui Nicolae şi Elena Ceauşescu.

Teodora Chiuș, jurnalist Digi24: Zeci de oameni s-au adunat la cimitirul Ghencea pentru a aprinde o lumânare și a-i recita o poezie lui Nicolae Ceaușescu.

Femeie: În primul rând am venit dintr-o chemare interioară, din atitudinea mea interioară, umană.

Bărbat: În fiecare an am fost prezent aici, pentru că omul acesta merită respect, respect și admirație.

Bărbat: În fiecare an vin, din 90 și de când am ieșit la pensie, am venit în fiecare an.

