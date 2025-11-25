Live TV

Video Cresc taxele pentru șoferi: impozitul pe mașinile hibrid ar urma să fie majorat masiv. Și vehiculele electrice sunt vizate

Data publicării:
mașină electrică
Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images

Impozitul pentru mașinile hibrid ar putea crește de până la 13 ori începând cu 1 ianuarie 2026, ajungând la nivelul taxelor plătite pentru vehiculele pe benzină sau motorină. Tot de anul viitor, și proprietarii de mașini electrice vor plăti impozit, după ce până acum au fost scutiți. Parlamentul a adoptat proiectul Guvernului care modifică formula de calcul.

Această lege ar schimba fundamental modul în care statul stabilește impozitul auto și aduce vehiculele hibrid aproape la același regim fiscal cu mașinile clasice pe benzină și diesel.

De exemplu, pentru un model SUV- hibrid cu motor de 2,5 litri, impozitul plătit în 2025 a fost de 70 de lei. Din 2026, suma ar urma să crească la 992 de lei. În comparație, același tip de autovehicul, dar cu motor termic, ar fi impozitat anul viitor cu 1.076 lei pentru norma Euro 5 și 1.100 lei pentru Euro 6, potrivit Newsweek.

Guvernul va calcula impozitul în funcție de capacitatea cilindrică a motorului și norma de poluare a vehiculului.

În cazul mașinilor electrice, proprietarii vor continua să aibă cele mai mici taxe: se introduce un impozit unic de 40 de lei pe an.

Schimbările fac parte din angajamentele din PNR, iar autoritățile locale vor publica în primele luni ale anului viitor valorile exacte aplicate în fiecare oraș, deoarece vor exista diferențe de impozitare de la o localitate la alta.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Folder, judge's hammer on table
1
Judecătorii Curții de Apel București au respins propunerea Guvernului privind pensiile...
olguta vasilescu la o conferinta de presa a psd
2
Olguţa Vasilescu: „Nu am spus niciodată că suntem împotriva disponibilizărilor, dar...
pensie.newsweek
3
Record de plăți din Pilonul II, după introducerea CASS de 10%. Expert: „Românii își...
Ursula von der Leyen
4
Ursula von der Leyen introduce o nouă condiție pentru planul de pace în Ucraina: Rusia să...
Cât plătești lunar dacă vrei să cumperi vechime pentru pensie în 2025. Foto Getty Images
5
Guvernul a publicat proiectul care interzice cumulul pensie-salariu la stat. Ce bugetari...
Nunta anului 2026 în România a fost anunțată. Artista e cu 9 ani mai mare: "De multe ori, eu sunt mai mică, prin comportament"
Digi Sport
Nunta anului 2026 în România a fost anunțată. Artista e cu 9 ani mai mare: "De multe ori, eu sunt mai mică, prin comportament"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
George Simion critică majorarea taxelor pe proprietate: „E jaf cu acte în regulă. Asta înseamnă să fii Bolojan”
bani-lei
Tánczos Barna, despre impozitul de 1% pe cifra de afaceri: „Trebuie anulat”. Cu ce ar putea fi înlocuit: variante discutate în Guvern
profesorul de economie Cristian Păun
Cristian Păun, profesor de economie: „Am ales cel mai prost moment să creștem taxele. Evaziunea va continua să crească”
trafic in bucuresti aglomeratie masini bara la bara
Mașinile, impozitate în funcție de capacitatea motorului, dar și de norma de poluare. Autoturismele pentru care taxele ar putea scădea
vladimir putin sampanie GettyImages-477126141
Nevoit să găsească bani pentru război, Putin a mărit taxele pentru ruși. Legea votată de Parlamentul de la Moscova
Recomandările redacţiei
drona
O dronă rusească a survolat teritoriul României. Mesaj RO-Alert...
drona ruseasca in republica moldova
O dronă cu inscripția „Z” a căzut în Republica Moldova. Mai multe...
dfbzdfbFbg
Șeful Forțelor Terestre ale SUA în Europa vizitează baza Mihail...
Silhouette of an Iranian military unmanned aerial vehicle at sunset
Drona care a zburat prin România aproape două ore ar fi avut...
Ultimele știri
„Violența ne sărăcește, sărăcia generează violență”. Cum se pierd miliarde și de ce e România vulnerabilă
Nicușor Dan invită mediul privat să propună proiecte de lege și soluții concrete. „Încă lipsește partea de guvernanță în statul român”
Operațiunea „trădează-ți patria”. De ce au ales mii de ucraineni să lucreze pentru serviciile secrete ale Rusiei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum a fost trădată prințesa Diana de Martin Bashir. Noi detalii ies la iveală: „Viața ei ar fi avut alt curs...
Cancan
Meteorologii Accuweather anunță o lună decembrie cum n-a mai fost de mult, în România. Ce se întâmplă în...
Fanatik.ro
Prietenul lui Michael Schumacher, mărturisire sfâșietoare! Lovitură cruntă pentru fanii fostului pilot de...
editiadedimineata.ro
Ce imagine au copiii despre un om de știință: desenează tot mai des femei în rolul de cercetător
Fanatik.ro
Tras pe „linie moartă” la FCSB, Denis Alibec se antrenează ca Messi și Ronaldo. Video
Adevărul
Ce a făcut o femeie căreia nu i s-a acordat prioritatea pe trecerea de pietoni. Promptitudinea răspunsului a...
Playtech
Cât costă actele de vânzare-cumpărare pentru o casă: preţuri actualizate
Digi FM
Brendan Fraser spune că partea a patra din "Mumia" va oferi fanilor ceea ce își doresc: "Am așteptat acest...
Digi Sport
"Cutremur" în gimnastica românească: "Cei de la FIG știu totul!"
Pro FM
Cauza morții lui Freddie Mercury. O boală a vremii, negată mult timp public, i-a curmat viața la numai 45 de...
Film Now
Tara Reid, detalii cutremurătoare după noaptea în care a ajuns inconștientă la spital: „Medicii mi-au spus că...
Adevarul
De ce a renunțat Trump la planul său în 28 de puncte pentru Ucraina? Expert: „Aici e principala piedică în...
Newsweek
Cu 100.000.000€ datorii, Poșta se joacă cu soarta a 2.400.000 pensii. Ce schimbări va face ministrul muncii?
Digi FM
Programul paradei de 1 Decembrie 2025. Care e traseul. Restricții de circulație
Digi World
Cum să te protejezi de răceală sau gripă dacă cineva bolnav strănută sau tușește spre tine. 5 sfaturi de luat...
Digi Animal World
Momentul când un vultur aruncă o pisică în mașina unei șoferițe: „Mi-a spart complet parbrizul”
Film Now
Macaulay Culkin le reamintește fanilor că și-a schimbat legal numele în 2019. Nimeni nu se aștepta la asta...
UTV
Beyonce a întors toate privirile la Formula 1 din Las Vegas într-o salopetă cu decolteu