Impozitul pentru mașinile hibrid ar putea crește de până la 13 ori începând cu 1 ianuarie 2026, ajungând la nivelul taxelor plătite pentru vehiculele pe benzină sau motorină. Tot de anul viitor, și proprietarii de mașini electrice vor plăti impozit, după ce până acum au fost scutiți. Parlamentul a adoptat proiectul Guvernului care modifică formula de calcul.

Această lege ar schimba fundamental modul în care statul stabilește impozitul auto și aduce vehiculele hibrid aproape la același regim fiscal cu mașinile clasice pe benzină și diesel.

De exemplu, pentru un model SUV- hibrid cu motor de 2,5 litri, impozitul plătit în 2025 a fost de 70 de lei. Din 2026, suma ar urma să crească la 992 de lei. În comparație, același tip de autovehicul, dar cu motor termic, ar fi impozitat anul viitor cu 1.076 lei pentru norma Euro 5 și 1.100 lei pentru Euro 6, potrivit Newsweek.

Guvernul va calcula impozitul în funcție de capacitatea cilindrică a motorului și norma de poluare a vehiculului.

În cazul mașinilor electrice, proprietarii vor continua să aibă cele mai mici taxe: se introduce un impozit unic de 40 de lei pe an.

Schimbările fac parte din angajamentele din PNR, iar autoritățile locale vor publica în primele luni ale anului viitor valorile exacte aplicate în fiecare oraș, deoarece vor exista diferențe de impozitare de la o localitate la alta.

