Crescătorie ilegală de reptile cu vipere veninoase, șerpi și tarantule, descoperită într-un apartament din Bihor

reptile
Majoritatea exemplarelor găsite fac parte din specii protejate. Colaj foto / surse foto: Garda de Mediu Bihor

O crescătorie ilegală de reptile a fost descoperită într-un apartament din orașul Ștei, județul Bihor, unde autoritățile au găsit vipere veninoase pentru care nu există ser antiviperin în România, alături de mai mulți șerpi, tarantule și alte specii protejate, toate ținute în condiții necorespunzătoare.

„Comisarii Gărzii de Mediu Bihor, împreună cu poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor – Biroul pentru Protecţia Animalelor şi ai Poliţiei Oraşului Ştei, au desfăşurat un control pentru identificarea unei crescătorii de reptile în oraşul Ştei. În urma controlului efectuat într-un apartament situat pe str. Andrei Mureşanu, într-o cameră de aproximativ 12 mp, au fost identificate mai multe animale sălbatice ţinute în captivitate”, a anunţat, joi, Garda de Mediu Bihor. În apartament s-au descoperit:

  • 8 exemplare de șerpi,
  • 2 vipere de groapă Mangshan (Protobothrops mangshanensis – specie CITES Anexa II),
  • 3 șerpi Boa,
  • 1 șarpe hognose vestic,
  • 1 șarpe de porumb (anerystristic),
  • 1 piton,
  • 1 exemplar de varan cu pete galbene,
  • 1 exemplar de caiman,
  • 1 exemplar de țestoasă cu picioare roșii,
  • 10 exemplare de tarantule.

„Majoritatea acestor exemplare fac parte din specii protejate, incluse în Convenţia CITES, achiziţionate fără documente legale de provenienţă, transport sau deţinere. Animalele au fost achiziţionate atât din România, cât şi din alte state UE (Spania, Germania, în cazul viperelor, Estonia)”, au precizat comisarii Gărzii de Mediu.

Poliţiştii din cadrul Biroului pentru Protecţia Animalelor au constatat încălcarea prevederilor Legii nr. 205/2004, privind protecţia animalelor, animalele fiind deţinute în condiţii necorespunzătoare, fără asigurarea spaţiului, siguranţei şi posibilităţii de mişcare.

„Specia de viperă identificată este veninoasă, endemică şi inclusă pe Lista Roşie IUCN, neexistând ser antiviperin disponibil pe teritoriul României. Proprietarul animalelor riscă sancţiuni contravenţionale de până la 30.000 lei, pentru încălcarea legislaţiei de mediu şi a celei privind conservarea faunei sălbatice”, a mai transmis sursa citată.

Documentele întocmite au fost transmise către DSVSA Bihor, iar până la finalizarea verificărilor au fost impuse mai multe măsuri, între care interzicerea înstrăinării animalelor, interzicerea înmulţirii acestora şi aplicarea măsurilor de siguranţă pentru prevenirea evadării.

