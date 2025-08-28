Live TV

Rabia este cauzată de un virus care invadează sistemul nervos central. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto> Profimedia Images

Medicii trag un semnal de alarmă: au tot mai mulți pacienți care au intrat în contact cu animale turbate. În Iași, au fost de 10 ori mai multe cazuri decât anul trecut. Specialiștii recomandă în astfel de situații vaccinarea de urgență.

Medicii de la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași sunt îngrijorați cu privire la creșterea numărului de focare de rabie și implicit a riscului de îmbolnăvire, potrivit jurnalistei Digi24 Ligia Pricopi.

Dacă în 2024 au fost identificate în județ cinci focare de rabie cu 18 contacți, în primele opt luni ale acestui an au fost deja confirmate 29 de focare cu 119 contacți.

Nu doar cei care stau în zonele rurale din apropierea pădurilor riscă să se întâlnească cu animale bolnave. Medicii din Iași au tratat antirabic, de exemplu, o femeie de 69 de ani care a fost zgâriată de un liliac în balconul apartamentului.

Mai bine de 10% dintre cei care au primit tratament antirabic au interacționat cu animale sălbatice.

O mie de persoane au avut nevoie până acum de acest vaccin, față de 1.300 pe tot parcursul anului trecut și deocamdată un sfert din bugetul spitalului a fost cheltuit pe acest tip de tratament.

