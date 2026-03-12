Live TV

Creștere „neobișnuită” a concediilor medicale la Primăria Sectorului 2, după reorganizare. Sancţiuni de 128.000 de lei

Data publicării:
concediu medical-gettyimages
Foto: Gettyimages

Amenzi de 128.000 de lei au fost aplicate pentru nereguli în acordarea de concedii medicale, după „creşterea neobişnuită” a numărului de astfel de certificate în perioada de după reorganizarea aparatului administrativ al Primăriei Sectorului 2 evidenţiate de raportul rezultat în urma controalelor pe această temă solicitat de autoritatea locală.

Potrivit unui comunicat al Primăriei Sectorului 2 transmis joi, în urma verificărilor au fost identificate 22 de situaţii de abateri, pentru care au fost aplicate 11 avertismente şi 15 amenzi: CAS Argeş - un avertisment, fără amenzi; CAS Călăraşi - trei avertismente, fără sancţiuni financiare; CAS Ilfov - şapte avertismente şi cinci amenzi, în valoare totală de 38.000 de lei; CAS Municipiul Bucureşti - nouă amenzi, în valoare totală de 84.000 de lei; CASA OPSNAJ - o amendă de 6.000 de lei, relatează Agerpres.

Raportul evidenţiază mai multe tipuri de abateri recurente şi printre cele mai frecvente se numără: lipsa adeverinţei de salariat sau prezentarea acesteia într-o formă neconformă; eliberarea adeverinţelor după acordarea concediului medical sau adeverinţe ce nu erau valabile la momentul emiterii certificatului; lipsa menţionării regimului igieno-dietetic şi a indicaţiilor terapeutice în documentaţia medicală; neconcordanţe între evidenţa primară a cabinetelor medicale şi certificatele de concediu medical eliberate; nerespectarea prevederilor legale privind data acordării concediului medical.

De asemenea, au fost identificate situaţii punctuale, precum nepropunerea pensionării pacientului la expirarea perioadei maxime de concediu medical sau eliberarea necorespunzătoare a certificatelor medicale.

Verificările au fost solicitate de Primăria Sectorului 2 după ce, în urma reorganizării aparatului administrativ din luna iunie 2025, a fost observată „o creştere semnificativă” a numărului de concedii medicale. Doar în iulie 2025 au fost acordate 113 concedii medicale, cu aproximativ 50% mai multe decât în aceeaşi perioadă a anului precedent, însumând 1.142 de zile de absenţă şi generând cheltuieli suplimentare de aproximativ 250.000 lei din bugetul local.

Primăria Sectorului 2 subliniază că acest demers nu a avut ca scop sancţionarea persoanelor care au „nevoie reală de concediu medical, ci protejarea corectitudinii utilizării fondurilor publice”.

Primăria va continua să colaboreze cu instituţiile competente pentru a se asigura că legislaţia este respectată iar fondurile publice sunt utilizate corect şi transparent, se mai arată în comunicat.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

