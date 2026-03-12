Creștere „neobișnuită” a concediilor medicale la Primăria Sectorului 2, după reorganizare. Sancţiuni de 128.000 de lei

Amenzi de 128.000 de lei au fost aplicate pentru nereguli în acordarea de concedii medicale, după „creşterea neobişnuită” a numărului de astfel de certificate în perioada de după reorganizarea aparatului administrativ al Primăriei Sectorului 2 evidenţiate de raportul rezultat în urma controalelor pe această temă solicitat de autoritatea locală.

Potrivit unui comunicat al Primăriei Sectorului 2 transmis joi, în urma verificărilor au fost identificate 22 de situaţii de abateri, pentru care au fost aplicate 11 avertismente şi 15 amenzi: CAS Argeş - un avertisment, fără amenzi; CAS Călăraşi - trei avertismente, fără sancţiuni financiare; CAS Ilfov - şapte avertismente şi cinci amenzi, în valoare totală de 38.000 de lei; CAS Municipiul Bucureşti - nouă amenzi, în valoare totală de 84.000 de lei; CASA OPSNAJ - o amendă de 6.000 de lei, relatează Agerpres.

Raportul evidenţiază mai multe tipuri de abateri recurente şi printre cele mai frecvente se numără: lipsa adeverinţei de salariat sau prezentarea acesteia într-o formă neconformă; eliberarea adeverinţelor după acordarea concediului medical sau adeverinţe ce nu erau valabile la momentul emiterii certificatului; lipsa menţionării regimului igieno-dietetic şi a indicaţiilor terapeutice în documentaţia medicală; neconcordanţe între evidenţa primară a cabinetelor medicale şi certificatele de concediu medical eliberate; nerespectarea prevederilor legale privind data acordării concediului medical.

De asemenea, au fost identificate situaţii punctuale, precum nepropunerea pensionării pacientului la expirarea perioadei maxime de concediu medical sau eliberarea necorespunzătoare a certificatelor medicale.

Verificările au fost solicitate de Primăria Sectorului 2 după ce, în urma reorganizării aparatului administrativ din luna iunie 2025, a fost observată „o creştere semnificativă” a numărului de concedii medicale. Doar în iulie 2025 au fost acordate 113 concedii medicale, cu aproximativ 50% mai multe decât în aceeaşi perioadă a anului precedent, însumând 1.142 de zile de absenţă şi generând cheltuieli suplimentare de aproximativ 250.000 lei din bugetul local.

Primăria Sectorului 2 subliniază că acest demers nu a avut ca scop sancţionarea persoanelor care au „nevoie reală de concediu medical, ci protejarea corectitudinii utilizării fondurilor publice”.

Primăria va continua să colaboreze cu instituţiile competente pentru a se asigura că legislaţia este respectată iar fondurile publice sunt utilizate corect şi transparent, se mai arată în comunicat.

