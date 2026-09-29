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Crimă în Neamț: o femeie a fost ucisă de partener, care apoi s-a aruncat de la etaj. Bărbatul a supraviețuit

Data publicării:
masina politie
Foto: Captură Digi24
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O femeie de 42 de ani a fost ucisă, marți după-amiază, de partenerul său, într-un apartament din municipiul Roman, județul Neamț. Bărbatul, în vârstă de 45 de ani, s-a aruncat ulterior de la etajul al patrulea al blocului, fiind găsit în viață de echipajul medical și transportat la spital, potrivit News.ro.

Polițiștii din Roman au fost sesizați în jurul orei 15:20, printr-un apel la 112, că o femeie ar fi fost ucisă de partenerul său, iar bărbatul ar intenționa să îl agreseze și pe copilul acesteia, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Neamț.

„Din primele verificări efectuate de polițiști a rezultat faptul că, în timp ce femeia de 42 de ani se afla într-un imobil din municipiul Roman ar fi fost atacată cu un obiect tăietor-înțepător de concubinul acesteia, un bărbat de 45 de ani. Ulterior, acesta s-ar fi aruncat de la etajul 4 al imobilului în cauză, fiind preluat de un echipaj medical și transportat la spital”, au transmis polițiștii.

Femeia a murit în urma rănilor suferite.

Băiatul femeii, în vârstă de 15 ani, a fost găsit de polițiști și se află în afara oricărui pericol. Primele informații transmise autorităților indicau că bărbatul ar fi intenționat să îl agreseze și pe adolescent.

Polițiștii continuă cercetările.

Editor : Ș.A.

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