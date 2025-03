Crin Antonescu, despre disputa Trump – Zelenski: „Încă un an de război e prea mult pentru noi. Pragmatismul este singura opțiune”

Candidatul coaliției de guvernare la alegerile prezidențiale, Crin Antonescu, a atras atenția, într-o postare pe Facebook, că negocierile dintre Ucraina și Statele Unite trebuie analizate într-un context mai larg și că interesul primordial al României este pacea la granițe.

Crin Antonescu a afirmat că Donald Trump nu-l va lăsa pe Vladimir Putin să facă ce vrea și că liderul de la Casa Albă își respectă angajamentul față de țara noastră, dovada fiind noile investiții pe care SUA le vor face în scutul de la Deveselu.

În același timp, fostul lider al PNL consideră că acesta „e momentul perfect ca Europa să arate că este puternică. E nevoie de găsirea unor punți comune cu partea americană pentru asigurarea unei păci durabile”.

Crin Antonescu mai subliniază în postare că „partenerul nostru, de 35 de ani, sunt Statele Unite ale Americii. Conjunctural, pe fondul războiului inițiat de Vladimir Putin, am sprijinit și vom sprijini Ucraina. Am ajutat cu tot ce am putut, am fost buni vecini, dar repet și subliniez: partenerul nostru în această discuție este administrația Trump”.

„Încă un an de război este prea mult pentru noi. Pragmatismul este singura opțiune”, conchide candidatul coaliției PSD-PNL-UDMR-minorități naționale la alegerile prezidențiale.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a fost, vineri, la Washington, în prima vizită oficială la Casa Albă de la preluarea mandatului de către Donald Trump. Discuțiile au fost marcate de tensiuni fără precedent, după ce Trump l-a acuzat pe liderul de la Kiev că nu este recunoscător și se joacă cu al treilea război mondial. Acordul pentru minereurile Ucrainei a picat, iar conferința de presă programată după ce întrunirea celor doi a fost anulată.

A urmat un val de reacții internaționale de consternare și șoc la disputa diplomatică ce s-a desfășurat în public. Europenii au strâns rândurile în jurul lui Volodimir Zelenski și și-au exprimat solidaritatea cu Ucraina. Zilele următoare sunt organizate două summituri cruciale de pace în Europa, primul având loc la Londra, duminică, 2 martie.

Editor : Ș.R.