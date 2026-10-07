Soţia lui Călin Georgescu, Cristela, a declarat, miercuri, la ieşirea de la DIICOT, unde s-a aflat mai multe ore ca martor într-o percheziţie informatică, pentru a doua zi consecutiv, că dosarul în care soţul său este acuzat de o înşelăciune de 1,1 milioane de euro este „o uneltire îndelung planificată şi cu mult vicleşug realizată” şi a reclamat că în presă „au ajuns pe surse” informaţii confidenţiale care conţineau şi date personale. Soţia lui Georgescu a mai susţinut că acesta „nu a înşelat”, ci „a fost înşelat”.

„Sunt foarte multe stick-uri pe care sunt fotografiile copiilor noştri. Este o procedură firească într-un stat tiranic şi nedemocratic şi ca mamă am tot dreptul să-mi exprim îngrijorarea. Astăzi am fost torturată văzând fotografiile copiilor pe ecrane străine. Cred că orice mamă de acasă poate rezona cu mine", a declarat, miercuri după-amiază, Cristela Georgescu, la ieşirea din sediul DIICOT.

Soţia lui Călin Georgescu a susţinut că nu doar în acest dosar, ci şi în altele, au ajuns în presă, pe surse, informaţii confidenţiale care conţineau şi date personale ale membrilor familiei sale.

„Deci eu nu am garanţia, nu am siguranţa datelor noastre personale şi îmi exprim această îngrijorare”, a subliniat Cristela Georgescu, citată de News.ro. Totodată, ea a reclamat că dosarul în care Călin Georgescu este acuzat de o înşelăciune de 1,1 milioane de euro este „o uneltire îndelung planificată şi cu mult vicleşug realizată”.

„Călin nu a înşelat, Călin a fost înşelat”, a mai spus Cristela Georgescu.

Miercuri, procurorii DIICOT au făcut noi percheziţii informatice în dosarul de înşelăciune cu prejudiciu de 1,1 milioane de euro în care este acuzat Călin Georgescu, adus din Arestul Central la sediul Structurii Centrale a direcţiei. La sediul DIICOT a ajuns, miercuri dimineaţă, şi soţia fostului candidat la Preşedinţie, pentru a doua zi consecutiv.

Cristela Georgescu a fost şi marţi la DIICOT mai mult de şapte ore şi a anunţat că percheziţiile vor continua în zilele următoare, precizând că a fost "invitată în calitate de martor". Ea a reclamat "modul brutal în care s-a intrat în casă", "modul traumatizant şi aproape inuman în care un copil nevinovat a fost păzit la pat", dar şi modul în care tatăl său a fost tratat de către anchetatori.

În plus, ea a vorbit despre „modul umilitor şi traumatizant în care Călin a fost încătuşat, ridicat din trafic, fără ca el să reprezinte un pericol”.

Soţia lui Călin Georgescu a mai acuzat că dosarul lui Călin Georgescu este „un dosar politic în cea mai pură formă a sa”, deşi acesta este acuzat într-un dosar pentru înşelăciune, ea reclamând că soţul său este persecutat.

Tot miercuri, procurorii DIICOT au anunţat că au pus sechestru pe mai multe conturi bancare deschise pe numele lui Călin Georgescu, după ce, în 24 septembrie, puseseră sechestru şi pe vila din Mogoşoaia a fostului candidat la alegerile prezidenţiale.

În 29 septembrie, magistraţii Curţii de Apel Bucureşti au decis arestarea preventivă, pentru 30 de zile, a lui Călin Georgescu, acuzat de înşelăciune în valoare de 1,1 milioane de euro, precum şi a omului de afaceri Ionel Rusen.

Potrivit anchetatorilor, în cursul lunii septembrie 2021, Georgescu, Rusen şi un cetăţean italian au constituit un grup infracţional organizat care a acţionat în mod coordonat sub autoritatea liderului - cetăţean român, în vârstă de 64 de ani - în special pe teritoriul României, dar şi al Marii Britanii "în scopul obţinerii de foloase patrimoniale injuste".

Probatoriul administrat până în prezent a arătat că, începând cu luna septembrie 2021, în cadrul unor întâlniri organizate în Bucureşti şi judeţul Argeş, iar ulterior pe teritoriul Marii Britanii, membrii grupului infracţional organizat au indus în eroare o persoană vătămată că ar putea obţine o finanţare de 6.000.000 euro prin încheierea unui contract de creditare cu o instituţie bancară, sub condiţia depunerii unei garanţii. În aceste condiţii, făptuitorii au determinat victima să transfere peste 1.000.000 euro.

Ulterior, sub pretextul că se poate majora creditarea la suma de 15.000.000 euro, cu condiţia depunerii unei garanţii suplimentare, aceştia au determinat victima să transfere o nouă sumă, de 100.000 euro.

Persoana vătămată a înregistrat un prejudiciu total de peste 1,1 milioane euro.

Călin Georgescu mai este cercetat în alte două dosare penale, în ambele fiind trimis în judecată.

Editor : A.P.