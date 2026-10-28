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Cristela Georgescu, reacție pe Facebook după ce soțul ei a primit încă 30 de zile de arest preventiv: îl numește „deținut politic”

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Cristela Georgescu. Foto: Captură Digi24
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Cristela Georgescu comentează pe Facebook faptul că „deținutul politic Călin Georgescu rămâne în arest înca 30 de zile” și critică modul în care avocații acestuia au avut acces la dosar.

„Într-un stat de drept, așa cum se pretinde a fi România, apărarea nu ar trebui să afle din presă ceea ce are dreptul să cunoască pe cale oficială. Dreptul publicului la informare trebuie exercitat în detrimentul drepturilor fundamentale ale persoanelor implicate într-un proces”, scrie aceasta.

Soția fostului candidat pro-rus la președinția României afirmă că „nu este prima dată cand elemente confidențiale din dosare, date personale, declarații ale martorilor sau informații privind decizii ale instanțelor ajung în presă înainte de a fi comunicate apărării”.

Cristela Georgescu, spune că va continua să facă „cunoscute internațional aceste abuzuri în avalanșă.

„Nicio procedura judiciară nu are dreptul să transforme dreptul la viață privată a unei familii, cu atât mai puțin a unor copii minori, într-o sursă permanentă de teamă și teroare psihologică”, conchide aceasta.

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Editor : L.C.

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