Cristi Danileț a fost dat afară pentru a doua oară din magistratură. CSM spune că judecătorul a activat în ONG-uri care fac politică

Judecătorul Cristi Danileț spune că a fost exclus pentru a doua oară din magistratură de Consiliul Superior al Magistraturii, miercuri, motivul fiind că ar fi făcut politică prin participarea la activitatea unor ONG-uri. Într-o postare pe Facebook, Danileț spune că ONG-urile din care face parte „au fost declarate formațiuni politice” de CSM.

„Azi CSM a decis să mă sancționeze cu excluderea din magistratură (a doua, după cea din decembrie pentru filmulețele pe tiktok) pentru că:

- fac parte dintr-o formațiune politică, lucru interzis magistraților, întrucât eu sunt membru în două ONG-uri care au dat comunicate prin care criticau activitatea partidelor de guvernământ, deși m-am abținut de la vot in cazul emiterii acelor comunicate, nu le-am semnat, nu le-am difuzat si cu toate că am arătat ca nu CSM e competent să stabilească ce este o formațiune politiă, ci legea, care pune în această categorie doar "partidele politice" , "aliantele electorale", "aliantele politice" si "ONG-urile care reprezinta minorități și candideaza la alegeri", ceea ce nu este cazul in speță;

-am participat la acțiuni politice, lucru interzis magistraților, prin faptul că am scris un articol științific despre educație publicat de unul dintre cele două ONG-uri și pentru că am participat la o întâlnire nepublică a membrilor unuia dintre cele două ONG-uri declarat "formațiune politică" de către CSM.

Pentru cine nu știe: cele două ONG-uri sunt înființate legal, de către un judecator, ca asociatii neguvernamentale, apolitice si nonprofit. Unul se ocupa de educatia juridică, celălalt de promovarea culturii europene. Nimeni nu a cerut desființarea lor vreodată pentru că și-ar fi incalcat statutul propriu”, a scris Danileț pe Facebook

Danileț a mai fost exclus din magistratură și la sfârșitul anului trecut. Atunci CSM motiva decizia prin faptul că judecătorul a afișat o „conduită prin care se aduce atingere imaginii justiției” după ce a publicat două filmulețe pe o rețea socială.

CSM a considerat că cele două filmulețe înfățișează o „conduită prin care se aduce atingere imaginii justiției”, spunea, atunci Cristi Danileț. El a spus că tăia gardul viu de acasă, respectiv curăța o piscină în cele două filmulețe incriminate de Consiliul Suprem al Magistraturii.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Adrian Dumitru