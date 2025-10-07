Live TV

Cristian Diaconescu va fi trimis ambasador în Turcia. Schimbări și la ambasada din SUA. Unde ar putea ajunge Dacian Cioloș (surse)

cristian diaconescu face declaratii
Cristian Diaconescu. Foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Cristian Diaconescu, în prezent consilier prezidenţial la Departamentul Securităţii Naţionale, va fi trimis ambasador în Turcia, susţin surse politice pentru News.ro.

Luminiţa Odobescu, consilier prezidenţial pentru afaceri europene, ar putea fi numită ambasador la Madrid.

Cei doi îşi vor încheia mandatele la Cotroceni începând cu 1 noiembrie, la cerere, decretele în acest sens fiind semnate luni de preşedintele Nicuşor Dan, care a anunţat şi noi numiri.

De asemenea, fostul premier Dacian Cioloş este vehiculat în MAE pentru un post de ambasador al României la UE. În prezent, postul este ocupat de Iulia Matei, numită de fostul preşedinte Klaus Iohannis în 2021.

Şi Andrei Ţărnea, în prezent purtător de cuvânt al MAE, va fi trimis ca ambasador, dar încă negociază destinaţia, susţin sursele citate.

De asemenea, ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, ar urma să fie rechemat în ţară în această toamnă. Muraru a anunţat conducerea MAE că îşi va încheia cariera diplomatică odată cu misiunea din America, urmând să se înregimenteze politic la Bucureşti.

