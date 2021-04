Cristian Pîrvulescu: Manifestanții anti-restricții vor libertatea de a trăi în junglă

Parlamentari amendați că au organizat protestul anti-restricții de luni din București care s-a încheiat cu violențe. S-au dat opt amenzi de câte 15.000 de lei fiecare. Președinții AUR, George Simion și Claudiu Târziu, dar și senatorul Diana Șoșoacă se numără printre cei sancționați. Se întâmplă după patru zile de proteste, unele dintre ele marcate de incidente violente; dar și în contextul în care manifestațiile au fost uneori alimentate de știri false. Unul din patru români consideră că Rusia răspândeşte ştiri false pe teritoriul ţării noastre, arată un sondaj INSCOP. Mai mult de jumătate dintre respondenţi apreciază că în ultimele luni au fost expuşi la ştiri false sau dezinformări în mare măsură. Iar peste jumătate consideră că anumite state au acţiuni de propagandă şi dezinformare pe teritoriul României.

Politologul Cristian Pîrvulescu a spus joi dimineață la Digi24 „sigur că e o manifestare politică, dar ce nu e politic?”

„Organizarea spitalelor este politică, modul în care este interpretată criza sanitară, economică și socială este interpretată politic, fie de-o parte, fie de alta, pentru că omul e o ființă politică, care trăiește în polis, în comunitate, de când ne naștem până murim și tot ceea facem este politic, inclusiv atunci când nu este politic – inclusiv viața noastră privată, moartea unui om de COVID – toate astea au legătură cu politica, pentru că se întâmplă din cauza politicii”, a explicat el.

„Virusul, care este de natură biologică, a devenit politic, pentru că ține de relațiile dintre noi și de modul în care reacționăm față de el”, a completat profesorul de științe politice.

„Eu cred că totul se bazează pe o falsă raționalitate ultragiată. Am văzut explicațiile organizatorului manifestației, care încerca să aibă argumente de natură logică. Eu nu spun dacă ele erau sau nu adevărate, ci că structura raționamentului părea să fie logică bazându-se pe fapte care erau însă prezentate de o manieră halucinantă. Pe de o parte era negarea categorică a științei, știință care făcea parte dintr-o conspirație. Aici găsim o bază de gândire pre-modernă care refuză știința și dezvoltările sale. Știința presupune că totul se bazează pe cauză și efect, când am cauză și efect nu mai am libertate. Ceea ce strigă oamenii aceia, fără să înțeleagă exact semnificația conceptului, este libertate. Libertatea nu presupune să lupți împotriva a ceea ce nu poți să lupți, ci să generezi un spațiu uman care să respecte drepturile fundamentale, din care dreptul de viață este esențial”, a spus Cristian Pîrvulescu.

„Ce făceau manifestanții de care vorbeați era că nu respectau dreptul de viață în numele unei așa-zise libertăți, care era libertatea lor de a trăi în junglă. Ori, față de așa ceva, de câteva sute de ani, filosofii și actorii politici răspund: ordinea în statul de drept este singura care poate să asigure funcționarea societății. Ori, știți ce observăm noi? Că ordinea este în momentul de față, așa, un fel de auxiliar al statului. Altfel spus, sunt niște polițiști și jandarmi care stau pe acolo oarecum temători, niște politicieni care spun că e normal să protestezi chiar dacă protestezi absurd. Iertați-mă, în știință sunt cunoașteri, nu e opinie. Nu pot să am opinii despre virus, nu pot să permit cuiva să aibă opinii despre virus în numele libertății, câtă vreme aici nu e un spațiu al libertății, am niște cercetări și nimeni nu are dreptul să le nege dacă nu are competențele necesare. Nici doamna aceea de la Oradea; n-a fost sancționată de către colegii săi pentru că le-a fost frică de furia mulțumii. Mulțimea va deveni din ce în ce mai furioasă pe baza acestor false raționamente de care vă vorbeam”, a completat politologul.

„Când vorbim de politicieni, de persoane publice, care au o responsabilitate, o imagine în funcție de care se stabilesc comportamente, rolul lor este să fie exemplari. Nu există justificări. Ce mă facă să fiu și mai mirat e că se întâmplă întruna”, a mai spus Cristian Pîrvulescu.

Florin Cîțu: Orice persoană care nu se află în casă la ora 22:00 ar trebui legitimată

Orice persoană care nu se află în casă la ora 22:00 ar trebui legitimată, este precizarea făcută de Florin Cîțu, premierul României, care susține că nu ne putem permite să nu respectăm legea, dacă vrem ca situația să se îmbunătățească.

Despre această declarație, Cristian Pîrvulescu a precizat: „Dacă se referea la manifestații, evident că poliția a fost foarte timorată”.

„Îmi aduc aminte de imaginile de luni, în care colega dumneavoastră era agresată verbal și fizic, pentru că apropierea devenea periculoasă, iar forțele de ordine interveneau doar dacă li se cerea, deși erau în spațiul public, în văzul tuturor. Sper că nu vorbim și de popularitatea ideilor conspiraționiste pe care le promovează așa-zișii protestatari în rândul forțelor de ordine.”

„Prim-ministrul a dovedit că este în mai mare măsură tehnocrat decât un politician, deși este în politica mare de 5-6 ani. Spune că îi înțelege pe cei care nu respectă restricțiile, ceea ce este rolul unui analist, comentator, ori problema unui politician, un prim-ministru este să facă ca legea să funcționeze. Dacă își asumă un anumit comportament față de manifestanți, pentru a nu răspunde provocărilor, trebuie să o facă conștient. Nu putem să înțelegem ceea ce nu se poate înțelege, putem să vedem care este falsa raționalitate a acestor manifestări, dar nu putem să spunem că suntem de acord cu ele, pentru că transmite un mesaj confuz, iar în momentul de față mesajele sunt esențiale”, a explicat politologul Cristian Pîrvulescu.

