Criteriile de acordare a creșterilor salariale pentru angajații care lucrează cu fonduri UE au fost modificate. Cât primesc în plus

Data publicării:
Guvernul a modificat joi criteriile de acordare a majorărilor salariale pentru personalul care gestionează fonduri comunitare, astfel că angajaţii care obţin calificativul „foarte bine” vor primi o creştere a salariului de 40%, faţă de 50%, cât este în prezent.

Guvernul a adoptat o Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 29/2018 pentru stabilirea criteriilor pe baza cărora se aplică majorarea prevăzută la art. 17 alin. (1) - (2¹) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, relatează News.ro.

Hotărârea actualizează criteriile de acordare a majorărilor salariale pentru personalul care gestionează fonduri comunitare, în acord cu prevederile Legii nr. 141 /2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare.

„Astfel, angajaţii care obţin calificativul „foarte bine” vor primi o creştere a salariului de bază şi a indemnizaţiilor aferente de 40%, faţă de 50% cat este în prezent, cei cu calificativ „bine” vor primi o majorare de 20%, faţă de 25% cat este în prezent, iar cei care primesc calificative „satisfăcător” sau „nesatisfăcător” nu vor fi primi creşteri salariale”, anunţă Executivul.

