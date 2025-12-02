Live TV

Exclusiv Criza apei din Prahova și Dâmbovița. Director de la Apele Române: „Problema nu este una care să se rezolve de azi pe mâine”

Foto: Apele Române/ Primăria Municipiului Câmpina
Este în continuare o situație critică în Câmpina și în mai multe localități din Prahova și Dâmbovița, unde peste 100.000 de oameni nu mai au apă la robinete de vineri, după ce golirea lacului Paltinu a afectat alimentarea în toată zona. Oamenii primesc acum apă potabilă îmbuteliată din rezerva de stat, iar în magazine stocurile au dispărut în ultimele zile. Criza este amplificată și de avarierea bazinului de apă curată de la Lunca Mare, fapt ce a împiedicat formarea unei rezerve pentru populație acolo.

Câmpina și alte 13 localități au rămas fără apă la robinet din cauza deversării controlate a lacului de acumulare Paltinu pentru unele reparații. Autoritățile au anunțat că cel mai probabil luni va fi reluată furnizarea apei la robinet.

Oamenii primesc în continuare apă potabilă și menajeră de la cisternele aduse de pompieri și autorități, iar duminică a fost luată decizia ca aceștia să primească 200.000 de litri de apă din rezerva statului.

Totodată, din cauza lipsei de apă, copiii vor face cursuri online toată săptămâna, iar spitalul și-a restrâns activitatea. Astăzi ar urma să ajungă în Prahova șapte camioane încărcate cu apă din rezerva statului pentru a fi distribuită populației. potrivit jurnalistei Digi24 Bianca Venter.

Cel mai rău scenariu - reluarea furnizării cu apă săptămâna viitoare

Sorin Rîndașu, directorul Departamentului pentru Situații de Urgență de la Apele Române, a explicat la Digi24 că pentru perioada următoare nu există altă alternativă.

„Sunt discuții în grupul de suport tehnic și probabil din baraj va pleca apa în cursul zilei de astăzi. Ce aș vrea însă să subliniez este că este o situație extrem, extrem de dificilă în continuare, pentru că vor trebui ca toți operatorii să își pună sub presiune rețelele. Sunt procese care durează și pot apărea alte probleme tehnice care să întârzie procesul”, a afirmat Sorin Rîndașu.

Directorul DSU de la Apele Române a precizat că estimarea cea mai cea mai rea în momentul de față este ca situația să se remedieze săptămâna următoare, luni.

Noi încercăm astăzi să furnizăm apa brută care să fie tratată și poate, în urma discuțiilor care vor avea loc, să aibă în vedere și o livrare, să spunem, cu un program redus, în funcție de capacitățile tehnice ale operatorilor. Aici nu pot să mă pronunț în momentul de față”, a completat Sorin Rîndașu.

Specialistul a atras atenția că „nevoia de a face reparația la barajul de la Dridu este una care rămâne în continuare. Noi, practic, în momentul de față, în urma acestei viituri înregistrate, suntem obligați să reluăm tot procesul. Din nefericire, coborârea nivelului din lac nu se va mai putea face decât în cursul anului viitor și depindem integral de echipamentul de la Hidroelectrica pentru uzinare, care așa cum s-a demonstrat în momentul de față, în cazul unor turbidități mai mari, poate să fie afectat și nu mai poate să livreze apă”.

Problema va rămâne și anul viitor

În cursul anului viitor, cel puțin șase luni de zile, vor fi probleme în continuare și posibile alte întreruperi ale alimentării cu apă. Problema nu este una care să se rezolve de azi pe mâine. Cel mai probabil în zilele următoare se va relua alimentarea cu apă, dar rămâne problema de rezolvat la barajul Paltinu, care dacă nu este rezolvată la un moment dat, s-ar putea să nu mai putem face alimentarea cu apă nici prin Hidroelectrica din cauza proceselor de sedimentare care se produc acolo,” a explicat Sorin Rîndașu.

Practic, situația va fi rezolvată temporar săptămâna viitoare, dar anul viitor vor mai fi probleme și este posibil ca furnizarea să se producă cu întreruperi, în funcție de resursa de apă disponibilă și de capacitățile de evacuare și apoi tratare a apei.

