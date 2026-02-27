Live TV

Video Criză pe piața cărnii de porc din România: jumătate dintre ferme riscă să se închidă până la vară. Cum s-a ajuns la această situație

Criză a cărnii de porc pe piața din România. FOTO: Shutterstock
Jumătate dintre fermele de creștere a porcilor riscă să se închidă până la jumătatea anului, a avertizat vineri Asociaţia Producătorilor de Carne de Porc. Fermierii se plâng că prețul de vânzare nu acoperă cheltuielile de producție și ies în pierdere. Între timp, președintele Autorității Naționale Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), Alexandru Bociu, a dat asigurări că nicio fermă din România nu este afectată, în prezent, de pesta porcină africană, însă există 24 de focare la gospodăriile populației și la mistreți.

 

Preț de vânzare sub costul de producție

Fermierii se confruntă cu o situație fără precedent: prețul de vânzare al cărnii de porc este mult sub costurile reale de producție, iar factorii externi - inclusiv evoluția pestei porcine africane în Europa - pun presiune suplimentară asupra unui sector deja fragil.

Situația este critică pentru crescătorii români: un kilogram de carne de porc se vinde în prezent la poarta fermelor cu 4,7 lei, în timp ce costul real de producție este de 6,57 lei/kg. Practic, fermierii produc în pierdere de mai bine de 20 de săptămâni, iar jumătate dintre ferme riscă să se închidă până la jumătatea acestui an, anunță Digi24.

„Astăzi vindem în pierdere, producem mult mai scump față de prețul care ni se oferă, iar toate aceste lucruri coroborate vor duce până la urmă la scăderea producției în România, pentru că fermierii nu pot produce în pierdere la nesfârșit. Avem deja peste 20 de săptămâni de când vindem sub costul de producție”, a avertizat Adrian Balaban, președintele Asociației Producătorilor de Carne de Porc din România.

Pesta porcină și supraproducția europeană, factori decisivi

Criza nu se datorează doar scăderii consumului intern, ci și contextului european, pesta porcină africană afectând Spania, unul dintre cei mai mari producători din Europa, ceea ce a determinat supraproducție de carne pe continent.

Paradoxal, România, o țară net importatoare de carne, se confruntă cu cele mai mici prețuri din Europa: „Pesta porcină este cadrul în care se desfășoară toată această activitate. Evoluția pestei porcine africane în Spania la sfârșitul anului trecut a dus la supraproducție, iar carnea ieftină a ajuns pe piețele europene. Cineva trebuie să ne explice cum de în România prețul la poarta fermei a ajuns să fie cel mai mic din Europa pentru fermele comerciale auditate”, precizează Balaban.

Impactul asupra fermierilor și economiei

Dacă această situație persistă, jumătate dintre fermele de porci din România ar putea fi nevoite să își înceteze activitatea până la vară. Consecințele nu se limitează doar la fermieri. Experții spun că scăderea producției interne ar însemna mai puțină carne românească pe piață. Va exista, de asemenea, și un impact semnificativ asupra economiei și bugetului, pentru că dispariția unui sector important reduce veniturile la bugetul consolidat al României.

„Fermierii au societăți comerciale în spate, care trebuie să își plătească angajații, furnizorii și taxele. Pierzând bani, cineva va rămâne neplătit, iar efectul se va răsfrânge asupra consumatorului, pentru că nu vor mai fi animale pentru comercializare”, a adăugat Adrian Balaban

Asociația Producătorilor de Carne de Porc a cerut sprijin autorităților: „Am avut deja întâlniri cu Ministerul Agriculturii, Consiliul Concurenței, MSMS și ANPC pentru a găsi soluții pe termen scurt și mediu. Probabil vom avea întâlniri și în zilele următoare pentru a intra în mai multe detalii și a înțelege împreună cum putem gestiona această situație critică”.

Perspectivele fermierilor

Fermierii speră că situația se va redresa în perioada următoare, însă realitatea rămâne dificilă: prețurile continuă să fie sub costul de producție, iar perioada de consum scăzut va afecta capacitatea lor de a supraviețui economic, anunță Digi24.

„Fermierii așteaptă să treacă perioada asta grea. Au mai fost perioade dificile, dar acum semnalul de alarmă este foarte clar: jumătate dintre ferme pot dispărea dacă nu se iau măsuri urgente”, a declarat Ion Argintaru, crescător de porci.

Nicio fermă din România nu este afectată, în prezent, de pesta porcină africană, dar există 24 de focare la gospodăriile populației și la mistreți, a precizat, miercuri, președintele Autorității Naționale Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), Alexandru Bociu, după o întâlnire la ministerul de resort.

„Pesta porcină africană este o boală care a apărut în România în urmă cu 9 ani. Astăzi, în România există 24 de focare de pestă porcină africană, la mistreți și gospodăriile populației. Nicio fermă nu este afectată”, a spus Bociu.

El a adăugat că, în anul în care a preluat mandatul de președinte al ANSVSA, existau circa 1.600 de focare de pestă porcină africană.

