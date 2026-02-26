Crucea Roșie Română avertizează asupra unei noi escrocherii online: donații false cu promisiuni de „câștiguri rapide”

Crucea Roșie Română atenționează joi că imaginea și numele organizației sunt folosite într-o nouă schemă de fraudă online, în care persoane sau grupări infracționale promit „câștiguri financiare substanțiale și sigure” în schimbul unor donații. Reprezentanții organizației anunță, într-un comunicat, că atacatorii cibernetici profită de empatia oamenilor și de dorința acestora de a susține cauze umanitare.

„În noua eră digitală, atacatorii cibernetici au ajuns să speculeze tot mai mult empatia și dorința oamenilor de a face bine. În cadrul unor campanii malițioase și periculoase pentru veniturile internauților, persoane și grupări infracționale acționează fără scrupule cu scopul de a obține câștiguri financiare nemeritate”, arată Crucea Roșie Română.

Potrivit unui comunicat emis de organizație, escrocii îi îndeamnă pe oameni să investească pe platforme de tranzacționare a unor active precum criptomonede, aur, petrol sau acțiuni, promițând venituri rapide și consistente. Condiția impusă victimelor pentru a avea acces la presupusele câștiguri este efectuarea unei donații către Crucea Roșie Română.

După confirmarea plății, celor păcăliți li se promite că suma donată va fi transferată în contul de pe platforma de tranzacționare, pentru a fi investită și multiplicată. În realitate, este vorba despre o înșelăciune, iar platformele respective nu oferă nicio garanție de funcționare sau legalitate.

„Până să obțină acces la o «platformă tranzacțională exclusivistă», utilizatorii sunt păcăliți să ofere «binefăcătorilor» lor o serie de informații personale și sensibile, precum datele conturilor bancare, numărul cardului bancar, data expirării sau codul CVV, acces la portofele crypto sau copii ale actelor de identitate. Atacatorii cibernetici au răbdare cu victimele lor, fiindcă urmăresc să le câștige încrederea și să speculeze înclinația acestora de a susține cauze nobile”, se arată în comunicatul organizației.

Crucea Roșie Română nu solicită donații prin telefon sau e-mail.

Organizația le recomandă celor care suspectează că au fost vizați de o astfel de tentativă de fraudă să nu ofere informații suplimentare și să anunțe autoritățile competente.

