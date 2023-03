Pisicile nimănui, ținta tuturor celor care au chef de distracție. Cam așa s-ar putea rezuma cel mai recent șoc pe care l-au trăit locuitorii dintr-o comună din județul Ilfov, după ce în ultimul timp, 3 pisici au fost găsite împușcate cu săgeți. Gestul de cruzime i-a speriat pe locuitorii din zonă, care, după ce au dus ultima pisică rănită la spitalul veterinar din zonă s-au îndreptat către autorități.

„Din fericire este o plagă superficială pentru că a fost lovit la nivel de spate, deci nu i-a perforat toracele. Din fericire a avut noroc”, spune medicul veterinar Daniel Barbu. Șansa motănelului nu s-a oprit la momentul loviturii. El a fost găsit de unul dintre oamenii care locuiesc în zonă și care l-a dus la veterinar.

„Am fost acolo, am văzut un pisoi săgetat cu o săgeată de arbaletă, l-am tras de sub mașină, mi-era o milă teribilă, era foarte chinuit. Este al treilea pisoi din zonă împușcat cu o săgeată de arbaletă. Arbaleta o am, am fost la Poliție ieri după ce am internat pisoiul și mi-au spus să o păstrez ca probă. Mă sperie faptul că nu mai pot să ies prin curte. Și eu am pisici și nu le scot afară”, a spus Mirela, o locuitoare din Snagov.

Bubu, un alt motan, a trecut printr-o experiență similară. „Copiii îl numeau Bubu, suntem la al cincilea pisoi cu acest nume, pentru că ceilalți n-au mai venit acasă. Acum s-a întâmplat nefericitul eveniment când Bubu a venit acasă cu o sageată de arbaletă. Bănuiesc că cei care au folosit arcul n-au putut să-l nimerească bine de la distanță, iar motanul s-a făcut bine după o săptămână de îngrijiri”, spune Ionuț, un alt locuitor din Snagov.

Poliția Animalelor precizează pentru Digi24 că au fost deschise două dosare penale pentru cruzime împotriva animalelor.

Editor : C.L.B.