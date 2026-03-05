Live TV

Cseke Attila anunță alocarea a peste 207 milioane de lei pentru consolidarea seismică a opt clădiri din România

Data publicării:
cladire cu risc seismic
Sursa foto: facebook.com/csekeattilahivatalos

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA) alocă 207.298.496,41 de lei pentru consolidarea seismică şi modernizarea a opt obiective de investiţii, prin Programul naţional de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat, a anunţat joi ministrul Cseke Attila.

Astfel, 71,5 milioane de lei vor fi alocaţi pentru consolidarea seismică şi creşterea eficienţei energetice a Pinacotecii (Palatul Dacia) de pe Strada Lipscani din sectorul 3. Clădirea, realizată la sfârşitul secolului al XIX-lea, afectată de cutremurele secolului trecut, este monument istoric de valoare naţională, înscris în Lista Monumentelor Istorice, şi face parte din „Ansamblul de arhitectură Strada Lipscani”. După consolidare, imobilul va găzdui permanent operele de artă din colecţia Pinacotecii Bucureştiului, care vor putea fi admirate de iubitorii de artă şi de turişti.

Alţi 52,8 milioane de lei vor fi distribuiţi pentru consolidarea şi eficientizarea energetică a clădirii administrative „Pietricica” din municipiul Piatra Neamţ şi 40,3 milioane de lei sunt repartizaţi pentru consolidarea, reabilitarea termică şi extinderea clădirii Consiliului Judeţean Neamţ, a precizat un comunicat de presă al MDLPA.

Comuna Lunca (judeţul Botoşani) va primi peste 13 milioane de lei pentru consolidarea seismică şi creşterea eficienţei energetice a Şcolii Gimnaziale Nr. 2 din satul Zlătunoaia şi oraşul Vişeu de Sus (judeţul Maramureş) va primi 11,3 milioane de lei pentru creşterea gradului de consolidare şi asigurarea seismică a blocului de locuinţe T17, situat pe Strada 22 Decembrie.

Peste 10,7 milioane de lei vor fi alocaţi pentru reabilitarea integrată a şcolii gimnaziale din comuna Bălileşti (judeţul Argeş), comuna Cerchezu (judeţul Constanţa) va primi 5,9 milioane de lei pentru consolidarea şi reabilitare termică moderată a şcolii generale şi comuna Dobrosloveni (judeţul Olt) va beneficia de 1,4 milioane de lei pentru reabilitarea integrată a centrului medical din satul Frăsinetu, a menţionat sursa citată.

