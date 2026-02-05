CSM a admis cererea de pensionare a judecătoarei Ionela Tudor, cunoscută pentru episodul „m-a sunat Lia”

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a admis, joi, cererea de pensionare formulată de judecătoarea Ionela Tudor, președinta Secției a X-a de contencios administrativ și fiscal și pentru achiziții publice a Curții de Apel București, delegată în funcția de vicepreședinte al instanței. Propunerea de eliberare din funcție urmează să fie înaintată președintelui României.

Potrivit minutei deciziei, citată de Agerpres, Secția pentru judecători a CSM a hotărât „înaintarea către președintele României a propunerilor privind eliberarea din funcție, prin pensionare, începând cu data de 10 februarie, a doamnei judecător Ionela Tudor”.

În vârstă de 51 de ani, Ionela Tudor a intrat în magistratură după o perioadă în avocatură, unde a activat între anii 1998 și 2004.

Ulterior, a fost judecătoare la Judecătoria Fetești, Judecătoria Slobozia, Tribunalul Călărași, Tribunalul Ialomița și Tribunalul București, unde a activat în perioada 2017-2021. Din 2023, aceasta a activat la Curtea de Apel București.

De-a lungul carierei, judecătoarea a soluționat mai multe cauze cu impact public, printre care și dosarul în care a dispus suspendarea analizei tezei de doctorat a fostului premier Nicolae Ciucă, reclamat pentru plagiat.

Decizia a fost motivată prin invocarea „nevoii de stabilitate în conducerea executivă a statului”.

„M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”

Ionela Tudor a devenit cunoscută și în urma unui moment petrecut la o conferință de presă organizată pe 11 decembrie 2025 de conducerea Curții de Apel București, în contextul dezvăluirilor dintr-un reportaj Recorder.

În timpul declarațiilor, în timp ce președinta instanței, Liana Arsenie, răspundea întrebărilor jurnaliștilor, vicepreședinta Ionela Tudor s-a uitat în telefonul mobil, s-a aplecat spre aceasta și i-a spus: „M-a sunat... M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, după care a părăsit prezidiul.

Judecătoarea a revenit după scurt timp și i-a arătat Lianei Arsenie ecranul telefonului, citindu-i un mesaj potrivit căruia „este exclus ca Predoiu să fi intervenit. Nu a sugerat”.

Episodul a fost intens comentat în spațiul public, fiind interpretat de o parte a presei ca o confirmare a informațiilor apărute anterior privind influența conducerii Instanței supreme asupra unor judecători din sistem.

Pensionarea judecătoarei Ionela Tudor urmează să intre în vigoare la data de 10 februarie, după emiterea decretului prezidențial.

