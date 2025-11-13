Live TV

CSM anunță că sesizează CNCD și CNA, după declarațiile viceprimarului Timișoarei despre „judecătoare șantajate de interlopi"

CSM
Foto: Inquam Photos / George Călin

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) anunţă că sesizează Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA) şi Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) cu privire la declaraţiile viceprimarului municipiului Timişoara, Ruben Laţcău, care a afirmat public că „se practică şantajul în scară mare, mai ales în Justiţie”, şi că există judecătoare care sunt şantajate de interlopi. CSM este de părere că afirmaţiile lui Laţcău depăşesc limitele libertăţii de exprimare, afectează independenţa judecătorilor şi subminează încrederea publicului în Justiţie.

Consiliul Superior al Magistraturii anunţă, joi, într-un comunicat de presă, că, în urma analizei declaraţiilor publice făcute de Ruben Laţcău, viceprimarul municipiului Timişoara, într-un interviu recent publicat online, a constatat că acestea conţin acuzaţii grave şi nefondate la adresa unor magistraţi femei, cu referire directă la o cauză aflată pe rol, nesoluţionată definitiv”, potrivit News.ro.

„În şedinţa din data de 13 noiembrie 2025, Secţia pentru judecători a admis cererea formulată de judecătorii Curţii de Apel Timişoara şi a constatat încălcarea independenţei şi imparţialităţii judecătorilor, precum şi a reputaţiei profesionale a doamnelor judecător din cadrul acestei instanţe. Afirmaţiile formulate depăşesc limitele libertăţii de exprimare şi sunt de natură să afecteze independenţa judecătorilor, să creeze presiune asupra instanţelor şi să submineze încrederea publicului în actul de justiţie”, transmite CSM.

CSM e de părere că viceprimarul a făcut ”comentarii de natură ofensatoare şi discriminatorie la adresa unor magistraţi femei”, magistraţii susţinând că acestea ”sunt inadmisibile într-un stat de drept şi aduc atingere principiului egalităţii de gen şi prestigiului profesiei de judecător”. 

„Acestea reprezintă un comportament care are ca scop şi vizează atingerea demnităţii femeilor judecător, precum şi crearea unei atmosfere degradante, umilitoare şi ofensatoare îndreptate împotriva acestora. Consiliul subliniază că judecătorii şi procurorii îşi exercită atribuţiile exclusiv în temeiul legii şi al probelor administrate, iar orice evaluare a activităţii lor profesionale se întemeiază pe criterii obiective prevăzute de lege, nu pe percepţii sau aprecieri subiective, de natură personală. Ingerinţele publice sau presiunile exercitate prin declaraţii politice în legătură cu cauze aflate în curs de soluţionare contravin principiului separaţiei puterilor în stat şi reprezintă o atingere gravă adusă independenţei justiţiei”, transmite CSM.

Instituţia precizează că, faţă de conţinutul concret al declaraţiilor formulate, gravitatea şi efectul discriminatoriu al acestora”, a decis sesizarea CNA şi CNCD în vederea analizării apectelor semnalate şi aplicării sancţiunilor prevăzute de lege”.

„Declaraţiile domnului Ruben Laţcău, viceprimarul Municipiului Timişoara, se înscriu într-un climat amplu de ostilitate la adresa magistraţilor, generat şi alimentat frecvent de mediul politic şi de mass media pe parcursul întregului an. În acest context, Consiliul atrage ferm atenţia că acest tip de declaraţii nu pot fi simple opinii personale şi, pe fondul atitudinii sociale îngrijorătoare la adresa magistraţilor, nu fac decât să amplifice reacţii periculoase la adresa judecătorilor şi procurorilor, generând instabilitate şi divizare în societate”, se mai arată în comunicatul CSM.

Într-un interviu publicat pe Youtube, viceprimarul Ruben Laţcău a criticat modul în care funcționează o parte a sistemului judiciar.

„Se practică şantajul în scară mare, mai ales în Justiţie. Este o cultură întreagă de loverboys care se întâlnesc cu judecătoare din România şi le şantajează cu filme. Eu am avut această epifanie şi acum după mai multe discuţii şi întâmăplări îmi dau seama că este un fenomen generalizat în România de judecătoare care de fapt ajung să se întâlnească cu interlopi de tot felul de băieţi de genul acesta, metoda loverboy de a corupe. Aşa că aceste judecătoare ajung să fie, de fapt, şantajate şi un interlop sau un băiat deştept dintr-o zonă sau alta să controleze deciziile unui judecător”, a declarat Ruben Laţcău într-un podcast moderat de fostul ministru şi senatorul USR Cristian Ghinea.

Petiție semnată de 45.000 de oameni pentru revocarea șefei CSM, Elena Costache. Printre argumentele invocate: acţiunile de „intimidare”

Scrisoare deschisă către magistrați: Principiul independenţei nu implică interdicţia de a discuta despre justiție. Cine sunt semnatarii

