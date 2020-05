CTP: A trebuit să mă rog de paznic să-mi ia temperatura la magazin

Cristian Tudor Popescu a povestit la Digi24 că a mers la magazin și a trebuit să-l roage pe paznicul de la intrare să-i ia temperatura. El arată cum funcționează cei care refuză să se supună acestei reguli.

CTP a relatat că i-a fost luată temperatura vineri seară, când a sosit la sediul Digi24, înaintea emisiunii.

„Am fost scanat la intrare la Digi24. Erau niște domnișoare foarte drăguțe care mi-au luat temperatura ca să vadă dacă ard. Nu ard, am 36 cu 4.”

În schimb, mai devreme, în aceeași zi, la magazin, nu a avut parte de același tratament.

„Am fost azi la magazin să-mi iau ceva, domnul de la intrare m-a văzut, m-a salutat și m-a lăsat să trec. Avea pistolul ăla de termoscanare, dar m-a lăsat să trec. L-am întrebat de ce: Domnule Popescu, treceți, dvs nu aveți nimic. A trebuit să mă rog de el să-mi ia temperatura”, a spus jurnalistul.

Întrebat despre modul în care gândesc oamenii care refuză să respecte aceste reguli sau, mai mult, încearcă să provoace scandal, cum a fost incidentul filmat de la supermarket, gazetarul a fost categoric:

„Pe scurt, nu gândesc. Mi-a zis mie unu de la scara 3, care are un cumnat, care are un prieten la cancelaria primului ministru. Lanțul ăsta informațional e securizat: da, dom'le, știu io, 100%. Oamenii ăștia au tendința de a-și atribui informația: O știu io, ascultă ce spun io, că am informații. Și îi mai adaugă și niște elemente în plus. E ca la telefonul fără fir. Pe lângă faptul că 5G emană covizi, covizii ăștia mai sunt și invizibili. Nu i-a văzut nimeni. Ăștia minte că i-a văzut, nu i-a văzut nimeni. În fiecare om există un povestitor care vrea să spună povestea lui”, a spus Cristian Tudor Popescu la Digi24.

Jurnalistul crede că astfel de oameni nu se pot schimba, sunt oameni care au crescut cu un mecanism al convingerii:

„Dom'le, e parerea mea. Ei îți spun o năsărâmbă, apoi vin cu dom'le, e parerea mea, un soi de acreditare a adevărului. Doresc ca ce spun ei să fie acceptat de cei din jur fără argumente. Asta e forța maximă a acestor inși cu funcția cognitivă superioară afectată: Bă, să faci așa că așa spun io”.

Editor: B.P.