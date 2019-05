CTP, comparație între UE și fotbal: Nu are nimeni nicio problemă că la Liverpool și Tottenham nu sunt urmașii reginei Victoria

Gazetarul Cristian Tudor Popescu și Emil Hurezeanu, ambasadorul României în Germania, au vorbit joi seară, după summitul informal de la Sibiu, despre valorile care țin împreună Uniunea Europeană, una dintre acestea fiind statul de drept. Unele autorități din România au fost criticate în ultima perioadă pentru că au luat măsuri care au dus la slăbirea statului de drept.

Întrebați de Cosmin Prelipceanu, moderatorul emisiunii Jurnalul de seară, cum ieșim din problema asta, Cristian Tudor Popescu a răspuns sec: „Doar ieșind din UE!”

„E singura modalitate în care se poate ieși din această problemă. Păi, ce ține la un loc UE? Valorile! Căci nu e vorba aici de etnii, nu e vorba de religie. S-a tot spus că bazele creștine ale UE trebuie păstrate... Care baze creștine? Lăsând la o parte mulții musulmani care sunt în clipa de față, oameni foarte pașnici și cetățeni europeni de ispravă, în țările continentului, religia creștină este scindată în catolicism, protestantism, nu știu câte alte despărțăminte și acolo, ortodoxia pe de altă parte. Nu religia! Nu limba! Cu toate că suntem într-o situație pe care, cu stitul său glumeț domnul Juncker a sesizat-o: iese Anglia din UE, nu se mai vorbește englezește la Bruxelles? Dispare din UE limbia oficială, engleza”, a continuat gazetarul.

„Rămâne Irlanda!”, a glumit Emil Hurezeanu.

„Și Malta! E limba engleză în Malta”, a intervenit în același stil Cosmin Prelipceanu.

„Bun, dacă rămâne Irlanda, o să vorbim în gaelic”, a continuat Cristian Tudor Popescu.

„De ce Uniunea Europeană? Simplu! Iarăși, nu persoane! Că nu suntem în China. Ce înseamnă China? Înseamnă Xi Jinping. Nu suntem în Rusia. Ce înseamnă Federația Rusă? Înseamnă Putin! Nu suntem în Ungaria lui Orban, nu suntem în Turcia lui Erdogan. Suntem în UE, care, ca și Statele Unite ale Americii, se fondează pe niște hârtii, pe niște înscrisuri care vin de la Magna Carta, de acum 700-800 de ani. Și acolo chiar nu hotărăște o persoană. Acest lucru poate să-l vadă oricare cetățean român. Nu hotărăște Merkel ce se face în UE, nu hotărăște Macron de capul lui, nu hotărăște nimeni, nici domnul Rutte. Se ajunge la un consens sau se votează, e chiar o structură bazată pe valori democratice”, a completat Cristian Tudor Popescu.

„În toamnă am fost tot cu domnul Hurezeanu, la Festivalul de film documentar Astra, aici la Sibiu, și am pus o întrebare, venise vorba de românitate, de români, de ce se vorbește acum că e în trend: Raed Arafat e român? Nici n-am întrebat dacă e bun român. E fost o ezitare, un moment de îndoială în sală, după care am întrebat: Da sau nu? Și atunci aproape toată lumea a spus da! Este! Raed Arafat este român”, a mai spus gazetarul.

„Noi suntem, România, un microcosmos european, prin diversitatea noastră de civilizații, de confesiuni, de limbi vorbite. Și, în același timp, capacitatea asta centripetală de strângere a rândurilor în momente cheie, foarte grele, când am pierdut războaie și am câștigat pacea. Și după Primul Război Mondial și, într-un fel, și după al Doilea Război Mondial. Am rămas cu țara aproape cea mai întreagă din această parte a Europei. Păi ce facem, în perioada cea mai prosperă și cea mai pașnică din istoria noastră și a vecinilor noștri, ai Europei, de ce ne jucăm cu focul? Nu pot să înțeleg”, a intervenit ambasadorul român la Berlin.

În acest moment, gazetarul a dat ca exemplu fotbalul.

„M-am uitat și eu ieri marți și aseară la meciurile din UEFA Champions League. UEFA! Uniunea Europeană de Fotbal Asociație. Cine va juca finala UEFA Champions League? Două echipe care au toate șansele să nu mai fie în UE la toamnă: Liverpool și Tottenham. Cine a jucat în aceste echipe, care au oferit niște meciuri de ținut minte și peste 100 de ani, niște meciuri desfășurate cu o dăruire, cu o însuflețire, cu o forță spirituală pe care le-au dovedit cele două echipe britanice, remontând de la 0-3 în ambele cazuri, și reușind să se califice. Cine joacă în echipele astea? Joacă Hakim Ziyech, joacă Sissoko, joacă Mo Salah, joacă și un asiatic, Son. E coreean. Antrenorul lui Liverpool e un neamț, Jürgen Klopp. Antrenorul lui Tottenham este italian sau argentinian, îl cheamă Pochettino. Este acolo un amestec de rase, de religii. Niciun fel de problemă, acele echipe sunt Liverpool și Tottenham, vechi de o sută de ani, din conservatoarea Mare Britanie. Și sunt reprezentate de acești oameni, care sunt iubiți de fanii englezi cei mai duri și mai pasionați din lume. Nu are nimeni nicio problemă cu faptul că nu sunt cu toții urmașii reginei Victoria”, a mai spus Cristian Tudor Popescu.

